Focus azioni Italia | le storie della settimana

Pensioni anticipate e Q100 - 500mila statali in quiescenza e Focus penalizzazioni : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 27 ottobre 2018 vedono arrivare nuove stime sulla platea dei lavoratori pubblici che potra' usufruire della quota 100 [VIDEO]. Si tratta di circa 500mila persone in uscita dal lavoro entro il 2021, un numero che però pone diversi interrogativi in merito all'efficacia del possibile turn over. Nel frattempo dall'opposizione prosegue il pressing sul meccanismo di prepensionamento e sui vincoli che presenta ...

DIRETTA / Sassuolo Bologna info streaming video Dazn : orario - quote - Focus su De Zerbi e probabili formazioni : DIRETTA Sassuolo Bologna, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la decima giornata nel campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 10:41:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Genoa : Perin - Focus sul grande ex. Quote e ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus-Genoa: Quote e le ultime novità live su chi sarà in campo oggi all'Allianz Stadium, per la nona giornata del Campionato di Serie A.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 14:52:00 GMT)

Indicazioni rialziste per Micro Focus International : Chiusura del 17 ottobre Risultato positivo per Micro Focus International , parte del FTSE 100 , che lievita dell'1,43%. Operatività odierna: Su questi prezzi fissati a 1.419,5 centesimi di sterlina, ...

DIRETTA / Italia Tunisia Under 21 streaming video e tv Rai : probabili formazioni e Focus sugli avversari : DIRETTA Italia Tunisia Under 21 streaming video e tv Rai: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole di Vicenza (oggi 15 ottobre)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 17:07:00 GMT)

Nuovi dettagli Battlefield 5 all’8 ottobre - Focus su armi e specializzazioni : Manca ormai poco più di un mese all'approdo sugli scaffali di Battlefield 5, il nuovo capitolo della saga sparatutto curata dai ragazzi di DICE e pubblicata da Electronic Arts. Dopo svariati capitoli che hanno avuto l'onere di fungere da spin off (rispetto alla numerazione ufficiale, ndr) quali Battlefield Hardline e Battlefield 1, gli sviluppatori hanno deciso di proseguire la propria marcia ricollegandosi alla serie madre. Un cambio di ...

Piazza Affari titoli bancari : Focus - raccomandazioni a 360 gradi : L' Esecutivo , in pratica, scommette sul fatto che la manovra rappresenterà una terapia d'urto per la nostra economia , ma intanto a Piazza Affar i il mercato azionario non sembra aver archiviato del ...

Apple iPhone Xs Max : Focus sulla fotocamera e valutazioni : Il nuovissimo iPhone XS Max è dotato dello schermo più grande mai montato da Apple su di uno smartphone: un Super AMOLED da ben 6.5 pollici di diagonale. Ciò che andremo ad analizzare nel dettaglio leggi di più...

Diretta / Lecce Venezia streaming video Dazn : Focus su Pettinari. Orario - quote e probabili formazioni : Diretta Lecce Venezia streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, Orario e risultato live della partita di Serie B valida per la 4^ giornata (22 settembre 2018)(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 12:42:00 GMT)

Probabili formazioni / Lazio Apollon : Focus sui ciprioti. Info - orario - quote e novità live : Probabili formazioni Lazio Apollon: Info e orario, quote e ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Previsto ampio turnover per Simone Inzaghi nella prima in Europa League(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 17:19:00 GMT)

Diretta / Ascoli Lecce streaming video Dazn : Focus su Perucchini. Orario - quote e probabili formazioni : Diretta Ascoli Lecce, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, Orario e risultato live della partita che si gioca al Del Duca, valida per la 3^ giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 12:40:00 GMT)

Diretta/ Italia Albania Under 21 streaming video Rai : probabili formazioni e orario - Focus sugli avversari : Diretta Italia Albania Under 21, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che gli azzurrini giocano martedì alla Sardegna Arena(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 14:52:00 GMT)