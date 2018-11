Firenze | tassista finì in coma dopo una lite | i due giovani assolti per legittima difesa

fanpage

: Firenze, tassista in coma dopo una lite, assolti i due giovani: 'Fu legittima difesa' [news aggiornata alle 20:06] - rep_firenze : Firenze, tassista in coma dopo una lite, assolti i due giovani: 'Fu legittima difesa' [news aggiornata alle 20:06] - rep_napoli : Firenze, tassista in coma dopo una lite, assolti i due giovani: 'Fu legittima difesa' -

(Di venerdì 9 novembre 2018) I dueaccusati di aver aggredito ilGino Ghirelli, indal 12 luglio 2017, sono statidal Tribunale di. Per il giudice non è stata un'aggressione, ma. Per loro la procura diaveva chiesto 6 anni di carcere. Ilda quel giorno non ha più ripreso conoscenza.