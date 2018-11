Fiorentina | dopo le voci degli ultimi giorni Ryan Babel fa il punto sul suo futuro

sportfair

(Di venerdì 9 novembre 2018)sulle tracce di, attaccante olandese del Besiktas che potrebbe lasciare i club nelle prossime finestre di mercatoè stato accostato con insistenza allanelle scorse ore, in vista delle prossime finestre di calciomercato. Intervenuto ai microfoni di Voetbal Inside, il calciatore del Besiktas ha svelato le proprie intenzioni: “Il Flamengo non è un’opzione per me al momento. Non so niente dellasulla. Non so se posso dire qualcosa sul mio, ma posso dirvi che il mio agente sta parlando con il Besiktas. Francamente ho aspettato a lungo questo incontro, vedremo cosa succederà“.L'articololefa ilsul suoSPORTFAIR.