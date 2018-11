Finalmente Murray! Il tennista britannico guarda al futuro con ottimismo | “non vedo l’ora

sportfair

(Di venerdì 9 novembre 2018) Dopo un lungo infortunio e un ritorno in campo difficile, Andy Murrayconalla prossima stagione: ilpronto per Brisbane Dopo il lungo infortunio all’anca, l’operazione e la successiva riabilitazione, Andy Murray ha provato a ritornare nel circuito, senza però lasciare il segno a causa di una condizione fisica ancora troppo precaria. Murray però non ha perso la motivazione e, parlando con la stampa australiana, si è detto pronto per il ritorno in campo a Brisbane nel 2019: “ogni giorno mi sento meglio. È stato un anno difficile, ma sono pronto a ricominciare. Durante questa off-season mi allenerò a Miami. Sfrutterò sicuramente le condizioni climatiche. Voglio arrivare a Brisbane con qualche settimana di anticipo rispetto al solito, nonl’ora”. L'articoloIlal ...