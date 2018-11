Filippo Facci | ' Kyenge fonda un partito solo per gli africani Ma nessuno dice che è

Barbara Lezzi - la ministra grillina asfaltata da Filippo Facci : vada pure a nascondersi : ... parla sopra l' interlocutore, perfeziona la sua specialità - il casino - e ci sono nientologi come Andrea Scanzi , Il Fatto Quotidiano, che arrivano a candidarla come ministro dell' economia. Una ...

Immigrati - Filippo Facci : 'Con Matteo Salvini meno morti nel Mediterraneo' : Un altro dato è che non esiste solo il Mediterraneo: nei primi dieci mesi del 2018 i migranti scomparsi sulle rotte migratorie di tutto il mondo sono state 3.122, non solo 1.987 come nel mare nostrum.