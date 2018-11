FIFA 19 | Electronic Arts e la UEFA annunciano la eChampions League

eurogamer

: #FIFA19: annunciata la nuova competizione eSport eChampions League. - Eurogamer_it : #FIFA19: annunciata la nuova competizione eSport eChampions League. - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #8: FIFA 19 - PlayStation 4 [Edizione: Regno Unito] di Electronic Arts EUR 56… - iPhone_Italia : FIFA Mobile: Electronic Arts pubblica la nuova stagione -

(Di venerdì 9 novembre 2018)e la Union of European Football Association () hanno annunciato oggi la, l'attesa espansione delle EA SPORTS19 Global Series, che offrirà a milioni di appassionati di calcio virtuale l'opportunità, nuova e inedita, di vivere attraverso il torneo laChampions. Lasi aggiunge alla lunga lista di eventi e tornei che si terranno in tutto il mondo sulla strada dellaeWorld Cup 2019, in programma per la prossima estate. I giocatori qualificati si sfideranno su PlayStation 4 e parteciperanno agliGlobal Online Knockout che si disputeranno tra il 2 e il 3 marzo, dove saranno decretati i 64 migliori accederanno agli eventi di qualificazione dal vivo che si terranno il 26 e 27 aprile. "EA SPORTScoinvolge decine di milioni di persone in tutto il mondo e, grazie alla nostra presenza ...