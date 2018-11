Federer | Se fossi ragazzo Nadal mio idolo

Federer : "Se fossi un ragazzo Nadal sarebbe il mio idolo" : Il numero uno al mondo, Novak Djokovic, ha infine ricevuto il premio per il 'Comeback of the Year', grazie all'exploit che in cinque mesi lo ha portato dalla 22esima posizione al n.1 del ranking ...

Federer : 'Se fossi un ragazzo - Nadal sarebbe il mio idolo' : Il numero uno al mondo, Novak Djokovic, ha infine ricevuto il premio per il 'Comeback of the Year', grazie all'exploit che in cinque mesi lo ha portato dalla 22esima posizione al n.1 del ranking ...