Federer si allena al Queen' s col numero 1 juniores | nato 20 prima di lui

US Open – Federer contento dopo la vittoria : “Kyrgios ha imitato il mio servizio! Passante? Impossibile da allenare” : Roger Federer contento dopo il successo contro Nick Kyrgios nei sedicesimi di finale degli US Open: lo svizzero si è visto ‘copiare’ il servizio dall’avversario e poi lo ha sorpreso con una giocata divina Successo importante per Roger Federer nei sedicesimi degli US Open. Il campione svizzero ha superato l’ostacolo Kyrgios, mai semplice da affrontare. L’australiano ha giocato una discreta partita, provando ...