Federer alle Finals insegue titolo n 100

ATP Finals 2018 : Federer e Djokovic - primi allenamenti a Londra. Roger prova il rovescio a due mani : Il numero 3 del mondo, alla sua 16esima partecipazione alle Finals , record, è a caccia della sua settima corona di Maestro , record, . Djokovic, allenamento con Anderso n Allenamento con il sorriso ...

Federer si allena al Queen's col numero 1 juniores - nato 20 prima di lui : ... vincitore di due prove dello Slam di categoria e tre titoli futurues che gli hanno consentito di entrare tra i primi 500 giocatori del mondo.

Tennis - ATP Finals 2018 : il borsino dei favoriti. Djokovic il più in forma - ma dietro Federer occhio alle sorprese : Si apriranno domenica le ATP Finals numero 49 della storia del Tennis maschile. Gli otto presenti sono compresi tra i primi dieci del mondo, ma ci sono due elementi mancanti: Rafael Nadal e Juan Martin Del Potro. Lo spagnolo ha dato forfait per un’operazione alla caviglia, l’argentino sta invece recuperando da una frattura alla rotula destra occorsa nella tournée asiatica. Andiamo a comprendere il ruolo che potrà recitare ciascuno ...

Federer : 'Sono un padre e devo recuperare più velocemente dalle sconfitte' : Federer ha poi spiegato perché il tennis è uno sport allo stesso tempo unico ed egoistico. " Nel nostro momento più importante e grande di vittoria, siamo soli. Non hai nessuno da abbracciare. ...

Tennis - Roger Federer : “Giocare a Parigi è stata una buona scelta - ora punto a fare il meglio possibile alle ATP Finals 2018” : Roger Federer può sorridere nonostante il ko nella semifinale del Masters 1000 di Parigi 2018 contro il serbo (n.1 del mondo) Novak Djokovic. Lo svizzero ha lottato strenuamente contro Nole ma ha dovuto arrendersi al tie-break nel terzo set. Torneo francese che poi ha visto il successo finale a sorpresa del russo Karen Khachanov contro un Djokovic provato anche dalle fatiche dell’incontro con Roger. “Ho giocato su buoni livelli, ...

“La mia foto preferita” - lo scatto di Genie Bouchard fa il pieno di like : anche Federer la guarda estasiato! [GALLERY] : Genie Bouchard posta su Instagram una foto definendola ‘la sua preferita di sempre’: nello scatto anche Roger Federer sembra guardarla estasiata Genie Bouchard continua a fare incetta di like e consensi dai social. Una delle ultime foto postate dalla tennista canadese nei giorni scorsi ha fatto il pieno di cuori su Instagra. La stessa Genie l’ha definita ‘una delle sue foto preferite di sempre’. Lo scatto ...

ATP Shanghai – Federer in difficoltà : “condizioni complicate - palle lente e pesanti - poi il freddo…” : Roger Federer stenta nei primi turni di Shanghai: il campione svizzero dà la colpa alle complicate condizioni di gioco Se non si chiamasse Roger Federer, forse le sue prestazioni, non del tutto positive, non avrebbero suscitato così tanto clamore. Se non si chiamasse Roger Federer però, probabilmente, i primi match di Shanghai non li avrebbe nemmeno vinti. Il tennista svizzero ha superato Mevdeved e Bautista Agut con qualche difficoltà di ...

Roger Federer senza limiti : confermata la presenza ad Halle nel 2019! : Ancora una volta il numero 2 del mondo Roger Federer parteciperà al torneo tedesco, dove ha già trionfato 9 volte. Lo svizzero è a caccia del decimo sigillo, che gli è sfuggito per un soffio quest'...

Dormire - mangiare - allenarsi : Roger Federer e le chiavi della longevità : Poi, ovviamente, una volta raggiunta una sorta di altezza nello sport diventi più intelligente e diventi un po' più attento anche dopo aver subito alcuni piccoli infortuni. Quindi ti concentri ...

Tony Godsick : 'Mi sveglio alle 4 : 30 per lavorare su Roger Federer' : Mentre hai lavorato con lui, è diventato uno dei più grandi nomi dello sport. Quali sono stati i maggiori cambiamenti? È solo un po' più difficile per lui spostarsi. Abbiamo iniziato nel 2005 e ...

US Open – ‘King’s fall’ - la caduta del Re : le foto più belle della sfida tra Federer e Millman [GALLERY] : La caduta del Re, emozioni forti nella notte degli US Open: nella nostra gallery le foto più belle della sfida tra Federer e Millman Risultato inaspettato in arrivo direttamente dalla tarda notte (italiana) degli US Open. Non sembravano doverci essere problemi per Roger Federer, impegnato contro il numero 55 al mondo, John Millman, con in palio il pass per i quarti contro Novak Djokovic. E invece il Re è caduto. Il tennista svizzero è ...

US Open – Federer contento dopo la vittoria : “Kyrgios ha imitato il mio servizio! Passante? Impossibile da allenare” : Roger Federer contento dopo il successo contro Nick Kyrgios nei sedicesimi di finale degli US Open: lo svizzero si è visto ‘copiare’ il servizio dall’avversario e poi lo ha sorpreso con una giocata divina Successo importante per Roger Federer nei sedicesimi degli US Open. Il campione svizzero ha superato l’ostacolo Kyrgios, mai semplice da affrontare. L’australiano ha giocato una discreta partita, provando ...