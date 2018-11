Fed pesa su Borse Asia | male le cinesi

Fedez - l’ultima spesa folle (follissima) indigna il web. “Ma come - proprio tu?”. E sui social insulti a non finire : C’è chi a 29 anni non può permettersi una Panda usata (rispetto per questo grande mezzo, ndr) e c’è chi alla stessa età può permettersi una Lamborghini nuova e fiammante. No, non vogliamo ammorbarvi con i soliti concetti sul capitalismo e sulla disparità economica (anche se questi fatti ci fanno più pensare che altri, ndr) perché in fondo chi può permettersi un’auto così lavora tanto e senza dubbio è un artista in gamba. Parliamo di Fedez che ha ...