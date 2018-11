F1 | Vettel | oggi bene | vediamo in gara

F1 - Maurizio Arrivabene : “Il mio addio? Fake-news. A Vettel serve l’appoggio della squadra nei momenti difficili” : Un seguito eccezionale quello delle Finali Mondiali Ferrari a Monza. Tanto pubblico e tanti tifosi ferraristi pronti a sostenere il marchio e il Team Principal della Rossa Maurizio Arrivabene. Una stagione in F1 complicata per il manager bresciano, a cui comunque il supporto non è mancato. Intervistato da Roberto Chincero (it.motorsport.com), il n.1 della gestione sportiva del Cavallino Rampante in Formula Uno, ha messo i puntini sulle i circa ...

F1 - Vettel frena gli entusiasmi : “siamo migliorati - ma non è che oggi abbiamo stracciato tutti” : Il pilota tedesco non è convinto che la sua Ferrari possa lottare per la vittoria, vista la competitività della Mercedes La voglia è quella di vincere, la delusione invece è quella di chi avrebbe potuto guadagnare una posizione in più con un pizzico di fortuna. Sebastian Vettel si prende il secondo posto in queste qualifiche di Austin, consapevole però che scatterà dalla quinta posizione per via della penalità ricevuta dopo le ...

Sebastian Vettel - GP Stati Uniti 2018 : “Penalità? Ho commesso un errore. Con la pioggia poco competitivi” : E’ proprio il caso di dirlo: piove sul bagnato ad Austin (Stati Uniti) per la Ferrari nel quartultimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sebastian Vettel, infatti, è stato penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza per non aver rallentato abbastanza in regime di bandiere rosse. Una sanzione che complica ulteriormente la vita al tedesco della Ferrari, in difficoltà con la SF71H in condizioni da bagnato, come il decimo ...

F1 - Vettel durissimo nel post qualifiche : “adesso sembriamo idioti - ma se fosse arrivata prima la pioggia…” : Il pilota della Ferrari ha commentato con amarezza il nono posto ottenuto in griglia a Suzuka, facendo le proprie dure valutazioni Un errore clamoroso, una strategia sbagliata che condiziona il Gp di Suzuka di Sebastian Vettel. Il tedesco partirà dalla nona posizione con la sua Ferrari, vedendo Hamilton scattare dalla pole position con accanto il suo compagno Bottas. Photo4/LaPresse Si prospetta una domenica in salita per il quattro volte ...

Sebastian Vettel - GP Russia 2018 : “Domani vogliamo la prima fila. Oggi tanta fatica ma lavoreremo stanotte” : Sebastian Vettel ha faticato nelle prove libere 2 del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari non ha brillato nemmeno sul passo gara, stentando sia con le gomme hypersoft che con quelle ultrasoft mentre non ha provato le soft a differenza di quanto fatto dal compagno di squadra Kimi Raikkonen e da Lewis Hamilton. Il tedesco, però, è parso davvero molto sorridente ai microfoni di Sky e ha parlato anche in lingua ...

Sebastian Vettel - GP Russia 2018 : “Domani vogliamo la prima fila. Oggi tanta fatica ma lavoreremo stanotte” : Sebastian Vettel ha faticato nelle prove libere 2 del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha faticato sia sul giro secco nella simulazione di qualifica e non ha brillato nemmeno sul passo gara, stentando sia con le gomme hypersoft che con quelle ultrasoft mentre non ha provato le soft a differenza di quanto fatto dal compagno di squadra Kimi Raikkonen e da Lewis Hamilton. Il tedesco, però, è parso davvero molto ...

F1 Singapore - Vettel sconsolato : «Oggi non c'erano opportunità» : Singapore - Un Vettel scuro in volto ha provato a spiegare cosa non è andato oggi: 'Non eravamo veloci e non avevamo il passo gara', ha ammesso il tedesco. Hamilton sta scappando e il +40 dell'inglese ...

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Oggi non avevo il passo gara - da questo weekend dovevamo ottenere di più” : Sebastian Vettel si presenta al microfono di Mark Webber, nelle classiche interviste di rito post-gara con una faccia che non ammette interpretazioni. Il tedesco ha davvero il morale a terra ed il terzo posto di oggi, con altri 10 punti persi nei confronti di un inesorabile Lewis Hamilton, lo allontana forse definitivamente dai sogni di titolo mondiale. Il Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno ha visto una Ferrari mai competitiva e ...

Ferrari : disincanto Vettel-Raikkonen - il tedesco ritira il suo appoggio : Il finlandese ultimo campione del mondo della Ferrari nel 2007 ha dimostrato domenica ancora una volta la sua stoffa, gestendo con un verve incredibile Hamilton alle spalle per quasi tutta la durata ...

Formula 1 - Gp Monza : il video del contatto Vettel-Hamilton alla Roggia : Il Gran Premio di Monza ha vissuto subito un episodio chiave per le sorti della gara e, potenzialmente, anche del Mondiale: dopo essersi già sfiorati alla prima variante, Sebastian Vettel e Lewis ...