F1 – Un Mondiale con 25 Gp | Hamilton avvisa Liberty Media | “io non ci sarò”

Ieri la Giornata Mondiale dello Stress : 10 consigli per combatterlo : Tra le epidemie nel XXI secolo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, annovera anche lo Stress: ne soffre circa il 40% della popolazione Mondiale, solo in Italia 9 persone su 10 dichiarano di sentirsi più Stressati dell’anno precedente. Diversi i sintomi per un disturbo che, pur sembrando insignificante, va a incidere sulla qualità della vita della persona e può, nel lungo termine, accentuare diverse patologie. Il disturbo può ...

Grande Fratello Vip news - gaffe di Giulia Salemi sulla Seconda Guerra Mondiale | Video : La cultura generale non è mai stato il forte dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Questa volta a cadere nella gaffe è Giulia Salemi, interrogata da Ivan Cattaneo sulla Seconda Guerra Mondiale. La modella aveva le idee poco chiare riguardo al conflitto e soprattutto sullo Sbarco in Normandia. Cecchi Paone ha cercato di fare chiarezza tra le idee della Salemi, spiegando a grandi linee gli avvenimenti del conflitto Mondiale. Grande Fratello ...

F1 - Horner : «Con Honda e Gasly - Red Bull a caccia del Mondiale» : ROMA - I progressi della Honda e l'arrivo di Pierre Gasly potrebbero dare alla Red Bull la giusta spinta per tornare a lottare per il Mondiale. Christian Horner guarda con ottimismo al 2019 e al ...

Camoranesi a Pressing : "La notte prima della finale del Mondiale 2006 ho parlato al telefono con Maradona" : L'ex centrocampista ospite di Pierluigi Pardo: "Diego mi disse che sarei diventato campione del mondo... La Juve? Il momento più alto della mia carriera"

Cina : costruiamo insieme un'economia Mondiale aperta : Xi Jinping ha espresso ottimismo circa le prospettive di sviluppo economico del Paese, sottolineando che "la crescita economica della Cina è ancora in prima fila nel mondo". La Repubblica Popolare ...

4 novembre - 100 anni fa la fine della prima guerra Mondiale. Mattarella e Conte all’Altare della Patria : A Piazza Venezia le celebrazioni per il 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il Presidente della Repubblica, Sergio Matterlla, ha deposto una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto all’Altare della Patria, accompagnato dal Premier Giuseppe Conte, dai presidenti della Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio ...

Classifica Mondiale MotoGP - GP Malesia 2018 : Marc Marquez trionfa anche da campione del mondo - Dovizioso matematicamente secondo : Trionfo di Marc Marquez nel GP della Malesia 2018, penultima prova del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo, campione del mondo in sella alla Honda, ottiene il nono successo stagionale precedendo la Suzuki dello spagnolo Alex Rins e la Yamaha Tech3 del francese Johann Zarco. Una gara amara per i colori italiani: Valentino Rossi, lungamente in testa alla corsa, cade a pochi giri dalla fine in curva-1, dando via libera al successo dell’iberico, ...

Accadde oggi : nel 1918 con l’armistizio di Villa Giusti finisce la prima guerra Mondiale per l’Italia : Con un’offensiva iniziata il 24 ottobre, ad un anno esatto dal disastro di Caporetto, l’esercito italiano vince la prima guerra mondiale. l’armistizio firmato a Villa Giusti, a Padova, da Pietro Badoglio e dal generale austriaco Victor Weber von Webenau fissa definitivamente alle ore 15 del giorno 4 novembre la cessazione delle ostilità. Il 31 ottobre 1918 i generali austro-ungarici e quelli italiani si incontrarono a Villa Giusti per discutere ...

S’infrange il sogno di Bezzecchi : Jorge Martin campione vince a Sepang e conquista il Mondiale di Moto3 : Jorge Martin trionfa a Sepang e si aggiudica il titolo Mondiale di Moto3: niente da fare per Bezzecchi in Malesia “Le jeux sont faits”: in Malesia si chiudono anche i campionati di Moto2 e Moto3. Prima della gara di Moto2, che ha visto trionfare Luca Marini, e aggiudicarsi il titolo di campione del mondo a Pecco Bagnaia, è andata in scena un’altra appassionante sfida, quella di Moto3, con Bezzecchi e Martin in lotta per ...

Classifica Mondiale Moto3 2018 : Jorge Martin è campione del mondo - Marco Bezzecchi in seconda piazza dopo il GP a Sepang : A Sepang il destino della minima cilindrata si è compiuto. Jorge Martin (Honda) è campione del mondo di Moto3. Lo spagnolo ha vinto il penultimo round iridato in Malesia e, approfittando del quinto posto di Marco Bezzecchi (KTM), ha concluso i giochi. Un successo meritato quello dell’iberico che gli permette così di affrontare l’ultimo round di Valencia in grande tranquillità. Un vero peccato per Bezzecchi, che comunque ha lottato ...

Spagna : Congresso Mondiale di Metafisica a Salamanca. Delineato approccio multidisciplinare capace di dare risposte alle questioni della ... : Dentro a questo principio, si può avere una visione corretta della realtà e in dialogo con ogni cultura, mentalità, scienza, arte o religione. A conclusione, è stato comunicato che il prossimo ...

Ginnastica - il codice dei punteggi è da rivedere? Il trionfo Mondiale di Simone Biles con due cadute apre il dibattito : Simone Biles ha fatto il proprio ingresso nella leggenda grazie alla quarta vittoria nel concorso generale ai Mondiali, la ginnasta più forte di tutti i tempi ha superato il record di Svetlana Khorkina e ha scritto una pagina indelebile della storia della Polvere di Magnesio anche se il trionfo di Doha non è arrivato nel modo in cui tutti si aspettavano. Dopo lo show esibito in qualifica, quando ha rasentato il muro dei 61 punti (impresa unica ...

F1 - Ricciardo alza l’asticella : “il mio obiettivo con la Renault? Vincere il titolo Mondiale nel 2021” : Il pilota australiano ha sottolineato come il suo obiettivo con la Renault sia quello di Vincere il titolo nel 2021 L’esperienza alla Red Bull volge al termine, Daniel Ricciardo infatti si prepara a lasciare il team di Milton Keynes con tanta amarezza addosso. Gli otto ritiri maturati nel corso di questa stagione non concludono al meglio il rapporto tra l’australiano e la scuderia austriaca, che comunque manterrà un posto ...

F1 - Vettel a cuore aperto : “sogno il Mondiale con la Ferrari - il mio futuro è qui. Raikkonen? Ecco perché andiamo d’accordo” : Il pilota della Ferrari ha parlato di vari temi, soffermandosi sul suo prossimo compagno di squadra e sui progetti per il proprio futuro Quattro titoli mondiali già in tasca, gli ultimi due conclusi al secondo posto dietro una Mercedes apparsa nella seconda parte di stagione piuttosto superiore. Sebastian Vettel però non si arrende, le parole sussurrate ad Hamilton subito dopo il Gp del Messico lo sottolineano. L’anno prossimo ha ...