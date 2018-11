F1 – Test Abu Dhabi 2019 | Leclerc pronto a mettersi al volante della Ferrari | che beffa

F1 - Louis Deletraz con la Haas nei Test di Abu Dhabi : ROMA - Il team Haas affiderà una delle sue monoposto al giovane pilota Louis Deletraz nei test post stagione di Abu Dhabi. Deletraz, ventunenne svizzero al momento impegnato nel campionato di Formula ...

Sinodo : omosessualità - xenofobia - abusi - donne. I punti del Testo approvato : Il Papa: "E' un momento difficile per la Chiesa, difendiamola". La maggioranza dei vescovi dice sì al controverso punto su accoglienza ai gay

F1 - Raikkonen svela : “potrei fare i Test di Abu Dhabi con la Sauber. Austin? Ecco come ho festeggiato” : Il pilota della Ferrari ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del week-end del Messico, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 Basta un settimo posto a Lewis Hamilton per festeggiare il titolo mondiale, con ogni probabilità sarà il Gp del Messico ad incoronare il britannico per la quinta volta in carriera. come accaduto un anno fa, il pilota della Mercedes potrebbe esultare sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez, ...

Desirée Mariottini - ascoltati Testimoni dagli investigatori. L’ipotesi dell’abuso mentre era incosciente : Come un mosaico da ricostruire. Gli investigatori della Squadra mobile cercano da giorni di rimettere a posto le tessere di una storia che con il passare delle ore diventa sembra diventare sempre più dolorosa. Gli agenti stanno ascoltano senza sosta alcune persone che il giorno della morte di Desirée Mariottini e nei precedenti hanno frequentato lo stabile abbandonato di via dei Lucani, nel quartiere romano di San Lorenzo, dove la ragazza è ...

Helen Mirren indagata in Salento - all'attrice conTestati abusi edilizi - : Al centro delle indagini i lavori di ristrutturazione di una villetta situata in uno dei luoghi più belli della costiera orientale salentina, in località Torre Nasparo. L'avvocato: "Lei e il marito ...

F1 - che sgarbo della Red Bull a Ricciardo : vietata all’australiano la possibilità di provare la Renault ai Test di Abu Dhabi : Il pilota di Perth ha rivelato come la Red Bull gli impedirà di salire a bordo della Renault in occasione dei test Pirelli fissati per il 27 novembre ad Abu Dhabi Un gesto davvero discutibile, che senza dubbio non avrà fatto piacere a Daniel Ricciardo. La Red Bull infatti ha deciso di vietare all’australiano di salire a bordo della Renault in occasione dei test Pirelli di Abu Dhabi, in programma il 27 novembre dopo due giorni dalla ...

MARIO ERMITO E' LUCIANO LIGABUE/ Video - perché è finita con la Testasecca? (Tale e Quale Show) : Video, MARIO ERMITO, attualmente impegnato come concorrente a Tale e Quale Show, ha reso noto a tutti la fine della storia con Francesca Testasecca. (Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 10:08:00 GMT)

ProTesta e raccolta firme contro gli abusivi - ma i parcheggiatori proTestano : 'Anche i cittadini sono trasgressori' : Una nuova raccolta firme è stata organizzata questa mattina, dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli e dal consigliere comunale Marco Gaudini, per chiedere ai cittadini di sostenere la ...