F1 | si guarda al Mondiale 2019 | test ad Abu Dhabi | Leclerc subito con la Ferrari

oasport

: Lunedì. MA CHE PALLE! guarda il video di #MONDIALE - MarroneEmma : Lunedì. MA CHE PALLE! guarda il video di #MONDIALE - RosyNapoli3 : RT @MarroneEmma: Lunedì. MA CHE PALLE! guarda il video di #MONDIALE - exitblogger : Potete visualizzare #Mondiale anche nella sezione #video del nostro sito! Che aspettate, vi aspettiamo !!! Buona gi… -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Nel weekend si disputerà il GP del Brasile 2018, penultima tappa delF1, ma l’attenzione del Circus è ormai già rivolta verso la prossima stagione. Ilincomincerà sostanzialmente già al termine del GP di Abuprevisto tra due weekend, lunedì 26 e martedì 27 novembre sono infatti in programma due giorni diper la delibera delle gomme Pirelli. Sarà l’occasione per vedere alcuni piloti già al volante delle monoposto che guideranno il prossimo anno: ad esempio Charlesporterà in pista la suaprendendo con anticipo il posto di Kimi Raikkonen che si accomoderà immediatamente con la Sauber alternandosi con Antonio Giovinazzi che sarà titolare il prossimo anno. Mancano ancora le varie ufficialità ma ormai non sembrano più esserci dubbi. Ne ha parlato oggi it.motorsport.com che ha svelato anche un altro importante scenario: la Red Bull non ...