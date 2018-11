F1 | Raikkonen e quelle novità sulla sua Ferrari | “abbiamo apportato delle modifiche | ma

sportfair

: RT @autosprintLIVE: Gomme supersoft quelle utilizzate da Raikkonen. Le altre mescole disponibili sono soft e medie. #BrazilGP - xeDBqhgOHIMRzrA : RT @autosprintLIVE: Gomme supersoft quelle utilizzate da Raikkonen. Le altre mescole disponibili sono soft e medie. #BrazilGP - autosprintLIVE : Gomme supersoft quelle utilizzate da Raikkonen. Le altre mescole disponibili sono soft e medie. #BrazilGP -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Il pilota dellaha analizzato il venerdì di libere in Brasile, confermando di aver faticato un po’ oggi in pista Valtteri Bottas ottiene il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp del Brasile, precedendo di un soffio il compagno di squadra Lewis Hamilton e il tedesco della, Sebastian Vettel. Photo4/LaPresse Quarta e quinta piazza per le due Red Bull, con Daniel Ricciardo a precedere Max Verstappen, risultato il migliore nella prima sessione. Sesto tempo per il finlandese Kimi, apparso non proprio soddisfatto ai microfoni di Sky Sport F1: “come al solito è solo venerdì, spesso venerdì fatichiamo un po’ durante le prime sessioni e quindi non ci sono dati ancora significativi. Abbiamoqualche cambiamento alla monoposto, vediamo dove saremo quando miglioreremo ancora nel corso del week-end. Ogni pista è ...