F1 | le rivelazioni di Max Verstappen | “la mancata pole in Messico? Avrei aggredito

(Di venerdì 9 novembre 2018) Il pilota olandese è tornato a parlare dellapositionin, svelando un curioso retroscena La vittoria inè ormai in archivio, ma Maxnon dimentica la rabbia provata dopo lapositionper pochi millesimi di secondo. Photo4 / LaPresse Una beffa, quella per l’olandese, resa ancora più amara dal fatto che a finirgli davanti è stato nientemeno che il compagno di squadra Ricciardo, un ostacolo poi aggirato subito dopo il via. “Ero molto arrabbiato per i problemi che avevo avuto al motore durante le qualifiche, quel weekend sono stato chiaramente il più veloce ma in qualifica non lo sono stato per pochi millesimi” le parole dialla vigilia del week-end in Brasile. “Ero letteralmente incazzato. Non dovrei nemmeno dirlo, maletteralmente fatto male a qualcuno se mi avessero detto qualcosa di ...