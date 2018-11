F1 – Hamilton positivo dopo il venerdì ad Interlagos | “sensazioni migliori rispetto al

sportfair

(Di venerdì 9 novembre 2018) Lewiscommenta il suodi prove libere a: il britannico ha ottenuto il secondo miglior tempo nelle Fp2le prove libere delsul circuito diil pilota più veloce è stato Valtteri Bottas. Il pilota finlandese ha segnato il tempo migliore, seguito ad un soffio da Lewis, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen e Kimi Raikkonen. Domani, a battersi per la penultima pole position del campionato mondiale di Formula Uno in Brasile, potrebbero essere perciò come spesso succede le due Mercedes, le due Ferrari e le due Red Bull. A dire la sua sulla giornata appena trascorsa anche Lewis. Ai microfoni di Sky F1, il britannico ha dichiarato: “in mattina è stata una giornata normale, non saprei cosa dire, abbiamo svolto tutto il programma. Sensazionial Messico, ma abbiamo ancora problemi che ...