F1 | GP Brasile 2018 | prove libere Orario d’inizio e come vederle in tv

F1 Gp del Brasile 2018 - orari tv - diretta Sky e Tv8 - : La 2008, in particolare, è tuttora l'unica nella storia ad aver visto un pilota tagliare il traguardo da campione del mondo, il pilota di casa e vincitore, Felipe Massa , senza poi conquistare ...

Lewis Hamilton - GP Brasile F1 2018 : “Non abbiamo ancora capito a pieno i problemi delle ultime gare. Ad Interlagos vogliamo tornare noi” : Lewis Hamilton è pronto per affrontare gli ultimi due impegni del Mondiale 2018 di Formula Uno. Si incomincia in questo fine settimana con il Gran Premio del Brasile ad Interlagos una pista che al cinque volte campione del mondo regala ricordi belli (come il titolo 2008) e brutti (l’incredibile ko nel 2007 a favore di Kimi Raikkonen), ma che in questa occasione servirà soprattutto (visto che ormai il suo titolo lo ha già ampiamente messo ...

Sebastian Vettel - GP Brasile F1 2018 : 'Voglio vincere qui e ad Abu Dhabi - non mi interessa altro' : Abbiamo una macchina vincente e quindi puntiamo ad imporci qui e ad Abu Dhabi per chiudere in modo decoroso quest'annata ', le parole di Vettel ai microfoni di Sky Sport. Un appuntamento nel quale è ...

Sebastian Vettel - GP Brasile F1 2018 : “Voglio vincere qui e ad Abu Dhabi - non mi interessa altro” : Sebastian Vettel appare più sereno e tranquillo alla vigilia del weekend del GP del Brasile 2018, penultima prova del Mondiale di Formula Uno. Il tedesco della Ferrari, ormai conscio che il campionato piloti è andato in archivio in favore di Lewis Hamilton, cerca di concentrarsi per tornare alla vittoria nelle ultime due gare e porre fine al digiuno di successi che dura dal GP del Belgio. Sei gare senza successi per Seb e l’obiettivo è ...

F1 - GP Brasile 2018 : Mercedes con i cerchi privi di fori ad Interlagos? La scuderia di Brackley vuol evitare i reclami degli altri team : La querelle sui cerchi forati delle ruote posteriori della Mercedes non si è ancora spenta. Alla vigilia del penultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, in Brasile, era stato annunciato dalla FIA un chiarimento circa l’uso di questa soluzione tecnica tanto discussa. Secondo l’opinione degli altri team, questa modifica non darebbe solo un beneficio in termini di surriscaldamento ma anche aerodinamico, contravvenendo al ...

F1 - GP Brasile 2018 : le 5 risposte che dovrà darci la gara di Interlagos : Dopo aver festeggiato il quinto titolo mondiale di Lewis Hamilton, il Mondiale di Formula Uno 2018 si appresta a vivere il suo penultimo atto della stagione, recandosi a San Paolo per il Gran Premio del Brasile. Sul tracciato di Interlagos vivremo un fine settimana particolare, con tutti i piloti senza pressioni particolari e, quindi, pronti a regalarci grande spettacolo. Andiamo, quindi, ad analizzare nel dettaglio gli spunti più importanti del ...

F1 - GP Brasile 2018 : Sebastian Vettel vuol interrompere il digiuno da vittorie. Sei gare senza successi per il tedesco : Siamo alla vigilia del penultimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. In Brasile il Circus si esibirà su uno dei tracciati tradizionali e più ricchi di storia, dove tanti campionati si sono decisi tra gioie e lacrime, o dove sono state firmate imprese incredibili: vengono in mente le vittorie iridate di Kimi Raikkonen, con la Ferrari, nel 2007 e di Lewis Hamilton, con la McLaren, nel 2008 mentre l’impresa di Ayrton Senna del ...

Lewis Hamilton - GP Brasile F1 2018 : “Voglio vincere per regalare alla Mercedes il titolo dei costruttori” : Lewis Hamilton non è sazio e, dopo aver conquistato il Mondiale 2018 di Formula Uno dei piloti, vuol continuare la propria striscia vincente nel penultimo appuntamento iridato in Brasile per consentire alla Mercedes di aggiudicarsi il titolo dei costruttori. Il vantaggio delle Frecce d’Argento nei confronti della Ferrari è confortante: 55 punti a due gare dalla conclusione sono un tesoretto importante. Un margine che obbligherà la Rossa a ...

Formula 1 - GP Brasile 2018. Il punto sulla stagione Ferrari a due gare dal termine del mondiale : Le monoposto Ferrari e Mercedes sono sempre più vicine La rincorsa della Rossa è iniziata nel 2014 quando l'introduzione della Power Unit ha aumentato il divario con la rivale Mercedes. Anno dopo anno ...

F1 - GP Brasile 2018 : la Ferrari punta alla doppietta ad Interlagos - Hamilton a cuor leggero - Red Bull cerca conferme : Il penultimo weekend del Mondiale 2018 di Formula Uno è ormai alle porte. In Brasile, sullo storico tracciato di Interlagos, il Circus si esibirà per regalare emozioni all’appassionato e caloroso pubblico sudamericano, pronto ad affollare le tribune del circuito e godersi lo show. Come è noto, la sfida per il campionato piloti è già finita: Lewis Hamilton si è laureato campione del mondo per la quinta volta in carriera, la quarta con la ...

F1 - GP Brasile 2018 : come vederlo in tv su Sky e TV8. Programma - orari e calendario del fine settimana : Dopo un weekend di pausa, il circus della Formula Uno si trasferisce ad Interlagos per il Gran Premio del Brasile 2018, ventesimo e penultimo appuntamento della stagione. Assegnato il titolo iridato piloti in Messico a Lewis Hamilton con due gare d’anticipo, è ancora (parzialmente) in bilico il Mondiale costruttori con una situazione che vede la Mercedes in testa con 55 punti di vantaggio sulla Ferrari in vista delle ultime due tappe ...

Gran Premio del Brasile 2018 : anteprima e orari del weekend : Venerdì 9 novembre Libere 1: 14:00-15:30 , Sky Sport F1 HD, Libere 2: 18:00-19:30 , Sky Sport F1 HD, Sabato 10 novembre Libere 3: 15:00-16:00 , Sky Sport F1 HD, Qualifiche: 18:00 , Sky Sport F1 HD/TV8, Domenica 11 novembre Gara: 18:10 71 giri 305,909km , Sky Sport F1 HD/TV8, * tutti gli orari indicati si riferiscono all'Italia: tra ...