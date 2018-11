F1 - Ferrari | Vettel | ' Buon venerdì | ma c' è ancora del lavoro da fare'

Brasile - ok Bottas e Hamilton. Ferrari - Vettel vicinissimo : Comandano le Mercedes, per ora. Perché i distacchi sulla corta pista di Interlagos sono così ravvicinati che è fin banale parlare di una qualifica tiratissima. Tra Valtteri Bottas, che ha chiuso una ...

Felipe Massa : Profezia-choc su Vettel in Ferrari - che fine gli fa fare Leclerc : Felipe Massa è uno che la Formula 1 e la ferrari le conosce come le sue tasche. E, a due giorni dal Gran premio di casa in Brasile dove esattamente dieci anni fa si laureò campione del mondo per trenta secondi, parla di quanto potrebbe accadere l'anno prossimo nella scuderia del cavallino facendo un paragone con quanto accadde nel 2014 in Red Bull. 'C'era Sebastian Vettel che veniva ...

Vettel suona la carica : 'Non penso al titolo perso - voglio tornare a vincere con Ferrari' : ... la pista brasiliana, soprattutto per il finlandese, evoca dolci ricordi visto che proprio qui si laureò campione del mondo nel 2007, ma adesso che sono passati 11 anni il discorso non sembra ...

Massa : 'Hamilton campione con merito - ma Vettel ha sbagliato più della Ferrari' : L'11 novembre si corre sul circuito di Interlagos e poi ci sarà l'ultima gara della stagione ad Abu Dhabi, ma Hamilton si è già laureato campione del mondo vanificando i sogni di gloria del Cavallino ...

F1 - Charles Leclerc : “In Ferrari voglio vincere - non ho intenzione di fare il secondo pilota accanto a Vettel” : Si preannuncia un Mondiale 2019 di Formula Uno ricco di spunti quello che presto arriverà. Con la stagione corrente che sta andando in archivio e coi verdetti quasi tutti emessi (Lewis Hamilton campione del mondo per la quinta volta), l’interesse si sposta su quel che dovrà accadere. Non sorprende, in questo senso, che un tema sia il passaggio in Ferrari, dall’Alfa Romeo-Sauber, del giovane talentuoso Charles Leclerc. Il campione del ...

F1 - Felipe Massa punzecchia Vettel : “Sebastian ha sbagliato più della Ferrari - che occasione per vincere il Mondiale!” : Nel weekend si disputerà il GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1 che come ormai tradizione andrà in scena sul sempre affascinante circuito di Interlagos dove il meteo è spesso protagonista e dove i piloti possono esaltarsi tra curve veloci e tratti di scorrimento molto accattivanti. Felipe Massa accarezzò proprio in casa il sogno del titolo iridato dieci anni fa quando vinse la gara al volante della Ferrari e festeggiò convinto ...

F1 - Ferrari - Vettel : 'Leclerc? Ci vorremo battere a vicenda - ma la chiave sarà lavorare insieme' : 'Charles non è Kimi e Kimi non è Charles, quindi sarà sicuramente diverso' ha esordito il quattro volte campione del mondo. 'Charles è giovane, quindi avrà un sacco di cose in testa. Penso che noi ...

F1 - De la Rosa si scaglia contro la Ferrari : “Vettel? Vi dico dove ha sbagliato il team di Maranello” : L’ex pilota spagnolo si è soffermato su cosa non ha funzionato in casa Ferrari nel corso di questa stagione, individuando come problema il rapporto tra il team e Vettel Mondiale piloti già andato, la Ferrari ha due Gran Premi per provare a sfilare quello Costruttori dalle mani della Mercedes. Una stagione finita completamente all’opposto rispetto a quanto preventivato ad inizio stagione, con la crescita esponenziale della ...

Ferrari e Vettel : guai a farsi prendere dal panico : La Ferrari non deve farsi prendere dal panico dopo aver mancato l’obiettivo del Titolo con Sebastian Vettel, obiettivo che manca dal 2007. “Vettel ha lottato duro quest’anno“, ha detto Hamilton ad Auto Motor und Sport. “Ha avuto momenti difficili, ma la pressione in squadra dev’essere enorme dopo così tanti anni di digiuno“. Secondo alcuni proprio […] L'articolo Ferrari e Vettel: guai a farsi ...

F1 - De la Rosa : «La Ferrari doveva proteggere Vettel» : ROMA - Sebastian Vettel doveva essere difeso quando ha commesso errori, ma la Ferrari non gli è stata di supporto. Severissimo il giudizio di Pedro De la Rosa, ex sviluppatore della Rossa, sulla ...

Ferrari non è riuscita a 'proteggere' Vettel secondo Pedro De la Rosa : ... uniti al fatto che la Ferrari non lo ha protetto, hanno fatto si che la scuderia di Maranello perdesse il campionato del mondo'. Alla domanda su cosa intenda quando dice che la Ferrari non ha '...

F1 - Sebastian Vettel rivela : “Non abbiamo mai avuto una Ferrari dominante. Le critiche e le pressioni? Fanno parte del gioco” : Ormai è noto: il Mondiale 2018 di Formula Uno è andato in archivio e Lewis Hamilton si è laureato per la quinta volta in carriera campione. Sebastian Vettel è lo sconfitto e non ci sono dubbi. Il Ferrarista non è riuscito neanche quest’anno a centrare il bersaglio grosso come si era prefissato e, con due gare ancora da disputare, la testa va già al 2019. Seb, intervistato da Roberto Chinchero di it.motorsport.com, ha analizzato i motivi di ...

F1 - Vettel a cuore aperto : “sogno il Mondiale con la Ferrari - il mio futuro è qui. Raikkonen? Ecco perché andiamo d’accordo” : Il pilota della Ferrari ha parlato di vari temi, soffermandosi sul suo prossimo compagno di squadra e sui progetti per il proprio futuro Quattro titoli mondiali già in tasca, gli ultimi due conclusi al secondo posto dietro una Mercedes apparsa nella seconda parte di stagione piuttosto superiore. Sebastian Vettel però non si arrende, le parole sussurrate ad Hamilton subito dopo il Gp del Messico lo sottolineano. L’anno prossimo ha ...

Hamilton : 'Vettel e Ferrari fortissimi - batterli è stata dura' : 'Come ho festeggiato il quinto titolo? Sono tornato a Los Angeles dove c'erano i miei cani , Roscoe e Coco; n.d.r., lunedì ho fatto riunioni tutto il giorno e la sera ho festeggiato con un cena con ...