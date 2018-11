F1 | Brasile | Vettel terzo nelle libere 2

F1 - Brasile : seconde libere a Bottas - Vettel terzo : INTERLAGOS - Testa a testa sul filo nelle seconde libere di Formula 1 a Interlagos, in Brasile. Al termine della sessione la spunta Valtteri Bottas, che a bordo della Mercedes chiude in 1'08″846,...

Brasile - ok Bottas e Hamilton. Ferrari - Vettel vicinissimo : Comandano le Mercedes, per ora. Perché i distacchi sulla corta pista di Interlagos sono così ravvicinati che è fin banale parlare di una qualifica tiratissima. Tra Valtteri Bottas, che ha chiuso una ...

F1 - GP Brasile 2018 : prove libere 2. Valtteri Bottas è il più veloce - ma Hamilton e Vettel sono ad un soffio : È di Valtteri Bottas (Mercedes) il tempo più veloce della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno. Il finlandese, infatti, ha fatto segnare un interessante 1:08.846 ma, sul circuito di Interlagos, è l’equilibrio a dominare, come visto anche nella FP1. I primi tre classificati, infatti, sono racchiusi in appena 73 millesimi. Lewis Hamilton (Mercedes) ha concluso la sessione ad appena 3 millesimi dal ...

F1 – Terminate le FP2 in Brasile : Bottas beffa Hamilton di tre millesimi - Vettel subito dietro [FOTO] : Le due Mercedes chiudono al comando la seconda sessione di prove libere del Gp del Brasile, terzo posto per Vettel seguito da Ricciardo e Verstappen La Mercedes fa la voce grossa nella seconda sessione di prove libere del Gp del Brasile, chiudendo con entrambe le proprie monoposto davanti a tutti. Photo4/LaPresse Il più veloce in pista è Valtteri Bottas, abile a fermare il crono sull’1:08.846 e a precedere di soli tre millesimi Lewis ...

F1 GP Brasile - Prove libere 1 : Verstappen guida il gruppo - Vettel e Hamilton a un soffio : in foto: Max Verstappen " Getty images Dopo il Gran Premio del Messico, che ha incoronato Lewis Hamilton campione del mondo per la quinta volta in carriera, la Formula 1 fa tappa in Brasile per il penultimo appuntamento della stagione 2018. A giocarsi il mondiale costruttori sono Mercedes che guida la classifica con ...

Libere 1 Brasile - vola Verstappen. Vettel e Hamilton in scia : lewis dedica a senna - In particolare il fresco campione del mondo, che ha postato sul proprio profilo twitter una foto accanto al murales di Ayrton Senna con una significativa dedica, 'pensando a te'...

F1 - GP Brasile 2018 : prove libere 1. Max Verstappen davanti a Vettel e Hamilton - tre piloti in un decimo! : Regna l’equilibrio nelle prove libere 1 del GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1 che si corre sullo storico circuito di Interlagos ricco di saliscendi e caratterizzato da un layout che mette i piloti sempre a dura prova, senza dimenticarsi del meteo particolarmente incerto anche se questa prima sessione è stata caratterizzata da sole. Max Verstappen si trova al comando con il tempo di 1:09.11 ma precede Sebastian Vettel di ...

F1 – Terminate le Fp1 in Brasile : comanda Verstappen - Vettel secondo [TEMPI] : Formula 1 impegnata in Brasile nel penultimo Gran Premio della stagione, con il titolo piloti già assegnato ad Hamilton Formula 1, il weekend in Brasile è iniziato ufficialmente con le FP1 andate in scena in questo pomeriggio. Con il Mondiale piloti già assegnato a Lewis Hamilton, ci si giocherà in Brasile il Mondiale costruttori, con la Ferrari costretta ad inseguire la Mercedes nelle ultime due gare della stagione. In vista della gara ...