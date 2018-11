F1 | Brasile | Bottas leader nelle seconde libere | terzo Vettel

F1 Gp del Brasile - Bottas vola nelle seconde libere : Il finlandese ha girato in 1'08"846, di pochissimo davanti al compagno di scuderia e campione del mondo per la quinta volta, Lewis Hamilton , 1'08"849,. La Ferrari di Sebastian Vettel , 1'08"919, è ...

