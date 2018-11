Ezra Miller su sessualità e #Metoo | Mi hanno offerto del vino quando ero

ilgiornale

: #EzraMiller e il folle outfit alla premiere di #AnimaliFantastici2 - foto - DrApocalypse : #EzraMiller e il folle outfit alla premiere di #AnimaliFantastici2 - foto - Gjoja_ : RT @silschirinzi: Ezra Miller in Moncler (by Pierpaolo Piccioli) alla prima di Animali Fantastici ?? - alcolicobiondo : la mia nuova ossessione è: ezra miller -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Tutti conoscono l"indole sarcastica e da spirito libero di. L"attore 26enne celebre per Noi siamo infinito e che vedremo al cinema dal 15 novembre nel sequel di Animali Fantastici, e presto anche in The Flash, cinecomic targato DC, in una recente intervista che ha rilasciato all"Hollywood Reporter, non usa mezzi termini per raccontare il suo punto di vista sul movimento del, aprendo anche una parentesi sulla sua."Mifatto bere delero ancora minorenne" ricorda, "mi chiedevano se io volessi fare un film a tema LGBT e ho risposto di no" continua l"attore durante l"intervista, raccontando un retroscena del suo passato da attore. E sul movimento che ha sconvolto Hollywood afferma: "è un periodo assolutamente fantastico. In molti credono che accusare o denunciare apertamente una molestia sia un atto dovuto, ma non è la strategia ...