Europa League | le quote per il passaggio del turno adesso “dicono” Milan

Calcio - Europa League 2018-2019 : la quarta giornata porta i primi verdetti. Sono già sette le squadre ai sedicesimi : La quarta giornata di Europa League porta già i primi verdetti: Sono sette le squadre già qualificate ai sedicesimi, e ad altre compagini manca solo il conforto della matematica. Anche la Lazio passa il turno dopo la vittoria odierna in casa con il Marsiglia per 2-1, mentre il Milan pareggia per 1-1 con il Betis a Siviglia e rinvia, all’ultimo turno, ogni verdetto. Nel Gruppo A vanno avanti Bayer Leverkusen e Zurigo, con i tedeschi oggi ...

Europa League - Betis Siviglia-Milan 1-1 : il tabellino della partita : Betis-MILAN 1-1, Primo tempo 1-0, Reti: pt 12' Lo Celso, B,; st 18' Suso, M,. Betis: Pau Lopez; Mandi, Bartra, Feddal; Tello, Lo Celso, Carvalho, Canales, Junior Firpo; Sanabria, 28' st Loren,, ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : Betis Siviglia-Milan 1-1. Suso sveglia i rossoneri dopo un’ora da incubo. Calhanoglu e Musacchio ko : Il Milan limita i danni sul campo del Betis Siviglia, pareggia 1-1 contro gli spagnoli e resta in piena corsa per la qualificazione al secondo turno di Europa League, nonostante la rimonta dell’Olympiacos che ha travolto con un secco 5-1 i lussemburghesi del Dudelange, prossimo avversario dei rossoneri a San Siro. I greci hanno così raggiunto il Milan al secondo posto (7 punti) mentre il Betis guida la graduatoria con 8 punti. Primo tempo ...

