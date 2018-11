eSports | Mondiali di Street Fighter V | un italiano vola a Parigi! Pronti a fare il tifo

eSports - Finale Mondiali LOL 2018 : Invictus Gaming campioni - battuti i Fnatic : È dopo mesi e mesi di sfide che Fnatic e Invictus Gaming sono riusciti a qualificarsi alla Finale dei Mondiali di LoL. Il team europeo è sicuramente la sorpresa più grande del torneo, non erano in molti ad aspettarsi una qualificazione all’ultimo atto della kermesse, ma c’è da scommettere che la squadra cinese non avrà alcun riguardo una volta iniziati i game. Se vi siete persi l’opening act della Finale, potete rivederla nel video qui sotto, ...

eSports - Mondiali LoL 2018 : definite le finaliste. La data e il programma dell’atto conclusivo : Pochi minuti fa abbiamo scoperto, ufficialmente, quali saranno i due team finalisti dei Mondiali di LoL. Ma non ve li diremo subito, per evitare spoiler indigesti a chi preferisce scoprirlo leggendo il pezzo, oppure vedendo i replay dei sei game giocati tra ieri e oggi. Sì, perché ieri è andata in onda la sfida tra G2 e Invictus, mentre oggi hanno giocato Fnatic e Cloud9. America, Asia ed Europa in ballo per due soli posti. Andiamo a vedere ...