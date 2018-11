Esplode fabbrica fuochi | morto 19enne

Arnesano. Esplode fabbrica di fuochi d’artificio morto Gabriele Cosma : Infortunio mortale sul lavoro in Salento. Gravissimo il bilancio: un morto e tre feriti in un’esplosione avvenuta in una fabbrica

Esplode fabbrica fuochi d'artificio - morto 19enne : Lecce, 9 nov. (Adnkronos) - Un operaio di 19 anni, C.G., è morto in seguito a una esplosione avvenuta questa mattina, alle 8.30 circa, in una fabbrica di fuochi d'artificio ad Arnesano, contrada Palombo, in provincia di Lecce. Un altro lavoratore R. G. di 43 anni è stato trasportato in codice rosso

Lecce - Esplode una fabbrica di fuochi d'artificio : muore il figlio del titolare - 2 feriti : Incidente alla periferia di Arnesano, la vittima è il 19enne Gabriele Cosma. Gli altri due sono in ospedale per le ustioni

