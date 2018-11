Esplode fabbrica fuochi d'artificio - morto 19enne : Lecce, 9 nov. (Adnkronos) - Un operaio di 19 anni, C.G., è morto in seguito a una esplosione avvenuta questa mattina, alle 8.30 circa, in una fabbrica di fuochi d'artificio ad Arnesano, contrada Palombo, in provincia di Lecce. Un altro lavoratore R. G. di 43 anni è stato trasportato in codice rosso