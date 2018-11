Esci con sbrighes' ritorna al Mignon

Offese ripetute ad una coppia di lesbiche : condannato ex marEsciallo dei carabinieri : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Conte alla Ue : il deficit diminuirà con la crEscita - inverosimili altri scenari : Roma, 8 nov., askanews, - Rispetto alle previsioni del governo 'riteniamo assolutamente inverosimile qualsiasi altro tipo di scenario sui conti pubblici italiani. Il deficit diminuirà con la crescita ...

L’Ue boccia l’economia italiana : “Deficit al 2 - 9% e ultimi in Europa per la crEscita” : Le previsioni autunnali della Commissione europea bocciano l'economia italiana e smentiscono le previsioni ottimistiche del governo. L'Italia sarà il Paese con la crescita più bassa di tutta l'Europa nel 2018, 2019 e 2020. Ma non solo, perché il deficit italiano è dato in netto aumento: nel 2019 raggiungerà il 2,9% per poi sforare la soglia critica del 3% l'anno successivo.Continua a leggere

Ue boccia di nuovo l'Italia : ultima per crEscita e con defict al 2 - 9% : Nel rapporto di previsione pubblicato oggi, l'Esecutivo comunitario scrive che la crescita dell'economia italiana è a rischio e che l'aumento della spesa pubblica "può dimostrarsi meno efficace, con ...

Bruxelles rifà i conti all'Italia CrEscita all'1 - 2% e deficit al 2 - 9% : L'Italia rimane il fanalino di coda in termini di Crescita del Pil nella zona euro e nell'Unione europea, secondo le previsioni economiche d'autunno pubblicate dalla Commissione Segui su affaritaliani.it

BrEscia-Verona a rischio scontri - stadio blindato dalle forze dell’ordine : Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Brescia ha messo a punto il piano per garantire che Brescia-Verona di domenica (si gioca alle 15) possa svolgersi all’insegna della sportivita’ e della sicurezza, nonostante la storica rivalita’ tra le rispettive tifoserie. Per questo la prefettura ha disposto un piano di sicurezza solitamente previsto ai tempi della serie A, blindando il quartiere ...

Roma - Di Francesco non si accontenta : 'CrEsciamo ma non voglio che si scherzi troppo' : MOSCA - Dopo il colpo sul campo del Cska che ha ipotecato la qualificazione, nella mente di Eusebio Di Francesco albergano due sensazioni contrastanti. Da una parte la soddisfazione per tre punti che ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : Luca Vitali guida BrEscia in una spettacolare rimonta in trasferta contro il Monaco : La vittoria di stasera della Germani Basket Brescia sul campo del Monaco, in EuroCup, è molto più importante di quanto dicano i semplici due punti in classifica. Questo 80-86, infatti, rappresenta la prima vittoria esterna della formazione allenata da Andrea Diana in quest’annata, oltre ad essere un’iniezione di fiducia enorme per il prosieguo di una coppa nella quale servono successi per arrivare almeno al quarto posto che varrebbe ...

Condono fiscale - conto alla rovEscia : Roma, 7 nov., AdnKronos, - Arrivano online i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sui condoni fiscali, contenuti nel decreto legge varato lo scorso mese. Si parte martedì prossimo, con i casi di ...

Pace fiscale - conto alla rovEscia per accedere al condono : la guida : L'Agenzia delle entrate chiarisce norme, modalità e termini dei condoni fiscali contenuti nel decreto legge sulla Pace...

Quattro mosse con cui la Bce potrà affrontare crEscita zero : Le Tltro sono state operazioni di rifinanziamento a lungo termine mirate, 'targeted', al credito per l'economia reale. Consentire una nuova operazione analoga aiuterebbe le banche a godere ancora di ...

Germania - gli esperti economici del governo tagliano le stime di crEscita : Sono collegate prima di tutto al f uturo dell'ordine multilaterale nell'economia mondiale e al c ambiamento demografico . Per il Consiglio degli esperti, il rafforzamento dell'Unione europea è in ...

Conte : 'Senza crEscita - adotteremo tagli di spesa' - : Il premier spiega i piani dell'esecutivo: "Confidiamo di partire con la task force 'taglia-forbici'. Se poi non dovessimo riuscire, cercheremo dei meccanismi di Contenimento della spesa". Sullo spread ...

Conte : “Se la crEscita sarà inferiore alle previsioni faremo tagli alla spesa pubblica” : Parlando dell'emendamento al ddl Anticorruzione sulla sospensione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, Conte ha sottolineato: "La riforma della prescrizione è sacrosanta. Vedrà che esprimeremo una piena condivisione. Nel contratto M5S-Lega si sono impegnati a rivedere la prescrizione con una riforma efficace".Continua a leggere