Equitazione | Longines Global Champions Tour Doha | vince il tedesco Christian Ahlmann

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2019 : a Doha scendono in campo Alberto Zorzi - Piergiorgio Bucci e Lorenzo De Luca : Torna il Longines Global Champions Tour di Equitazione, che questa settimana farà tappa a Doha, in Qatar, nel penultimo appuntamento della stagione, e che vedrà impegnati ben tre italiani, a cominciare da Alberto Zorzi, numero 2 del ranking, che in sella a Contanga proverà a togliersi importanti soddisfazioni. Il principale rivale dell’azzurro è rappresentato dal britannico Ben Maher, primo in classifica, e presente a Doha insieme al suo ...

Equitazione - Finali Longines Global Champions Tour Doha 2018 : bene Lorenzo De Luca - settimo. Più indietro Zorzi e Bucci : Si è conclusa a Doha, in Qatar, la prima gara valida per le Finali della Global Champions League di Equitazione: undici i percorsi netti, miglior tempo per il tedesco Ludger Beerbaum su Chiara con 72.95 davanti all’israeliana Danielle Goldstein su Lizziemary in 73.24 e al britannico Ben Maher su Explosion W in 73.36, già matematicamente vincitore della competizione sin dalla tappa di Roma. Buona prova per Lorenzo De Luca, oggi settimo su ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour : trionfa Niels Bruynseels : Roma, 10 set., askanews, - Con la vittoria del belga Niels Bruynseels nel 'Piccolo Gran Premio' e il tradizionale Carosello dei Carabinieri, si è chiusa allo Stadio dei Marmi 'Pietro Mennea' la quarta ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : a Roma vince Ben Maher - De Luca sesto. Zorzi secondo nella generale : Il Longines Global Champions Tour 2018 ha fatto tappa allo Stadio dei Marmi presso il Foro Italico di Roma, ultimo appuntamento della competizione di salto ostacoli prima dei Mondiali che si disputeranno a partire dalla prossima settimana a Tryon. nella capitale i grandi favoriti non hanno deluso le aspettative e infatti il britannico Ben Maher, in sella a Explosion W, ha trionfato al barrage con il tempo di 37.45 battendo così lo svedese Henrik ...

Equitazione - il Longines Global Champions Tour di Roma su Sky Sport : La quarta edizione del Longines Global Champions Tour di Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Arena, canale 204, sabato 8 settembre a partire dalle 16:20. La 15ma tappa del circuito ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour tra giovani e sociale : Roma, 6 set., askanews, - Due iniziative, concatenate, complementari e volte al sociale, spiccano nella tappa romana del Longines Global Champion Tour 2018. La prima è quella, organizzata dall'Asi, e ...

Equitazione - Longines Roma 2018 : tutti gli azzurri in gara. Alberto Zorzi a caccia del primato - Lorenzo De Luca punta al bis capitolino : Otto alfieri italiani nella Capitale. La pattuglia azzurra sarà decisamente folta in occasione della tappa di Roma, valida per il Longines Global Champions Tour 2018. Un appuntamento di rilievo per il salto ostacoli, ultima gara di prestigio prima di tuffarsi nel clima dei World Equestrian Games 2018 di Tryon, negli USA. L’Italia farà leva sui suoi uomini migliori per esaltare il pubblico di casa, ancora in estasi per la vittoria di ...

Equitazione - Longines Roma 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Roma capitale del salto ostacoli nel prossimo weekend. La tappa capitolina del Longines Global Champions Tour 2018 andrà in scena tra venerdì 7 e martedì 11 settembre, un appuntamento imperdibile per gli appassionati italiani di Equitazione, che potranno ammirare dal vivo le gesta dei propri beniamini, che si confronteranno al cospetto dei migliori interpreti internazionali della disciplina nell’ultima competizione di prestigio prima dei ...