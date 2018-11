Epatite B | scoperto recettore che controlla la malattia

meteoweb.eu

(Di venerdì 9 novembre 2018) Undei sali biliari che si trova nelle cellule del fegato riesce are la riproduzione del virus dell’B. E’ questa la conclusione a cui sono giunti gli studiosi del Centro internazionale per la ricerca in malattie infettive di Lione che e’ stata raccolta in un lavoro pubblicato sulla rivista scientifica Faseb journal. Lo studio, condotto sui topi, ha dimostrato come ilFarnesold X (Fxr), che viene attivato dai sali biliari e chela loro escrezione nella bile, riesce are l’infezione. Nonostante l’esistenza di un vaccino efficace e ben tollerato, l’B rimane un problema globale di salute pubblica con 250 milioni di persone con infezione cronica che sono ad alto rischio per sviluppare cirrosi epatica e tumori. Gli antivirali oggi, spiegano i ricercatori, riducono significativamente il rischio ...