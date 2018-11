Ecco Perchè Ilary Blasi Indossa le Parrucche!

Serie D - l’incredibile ricorso dell’Este : Ecco Perchè chiede la vittoria a tavolino : Episodio incredibile e che riguarda il campionato di Serie D, l’Este prepara un ricorso veramente ‘singolare’ dopo la sconftta per 4-1 contro il Virtus Don Bosco. “I pali e la traversa devono essere di colore bianco” si legge sul regolamento, ma sul nuovo campo sintetico della Virtus Bolzano si è deciso di violarlo, pali e traverse erano infatti di colore… grigio. Già durante il riscaldamento i dirigenti avevano ...

Reddito di cittadinanza 2019 - macché 780 euro : saranno meno. Ecco perché : Il Reddito di cittadinanza 2019 rischia di essere smontato pezzo per pezzo. Mentre il vicepremier Luigi Di Maio placa i cittadini, sostenendo che il decreto sul Reddito (come anche quello su Quota 100) sarà approvato entro Natale o subito dopo, arrivano le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, ad ammettere che la messa in pratica della prestazione assistenziali penta stellata è un po’ complicata da ...

Scuola - docente da record : Ecco perché è stata nominata Cavaliere della Repubblica : Un vero e proprio record: ben 41 anni di insegnamento alla Scuola media senza nemmeno un’assenza per malattia. Per la sua dedizione al lavoro, Maria Filippis, è stata insignita del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana: la cerimonia si è svolta lo scorso 4 novembre. Come sottolineato dal quotidiano ‘Repubblica’ di oggi, giovedì 8 novembre, l’insegnante di matematica è andata in pensione. Maria Filippis, ...

Alfonso Signorini : Ecco Perchè Non è Intervenuto allo Scontro Corona-Blasi! : Alfonso Signorini, spiega Perchè non è Intervenuto allo Scontro tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona, avvenuto in diretta durante una puntata del Grande Fratello Vip. Ecco la verità! Qualche sera fa, Alfonso Signorini ha presenziato presso il nuovo programma condotto da Piero Chiambretti, “La Repubblica Delle Donne” nel quale ha avuto modo di spiegare per quale motivo non è Intervenuto alla lite tra Ilary Blasi e Corona, scatenatasi ...

Borse : buone prospettive dopo voto di midterm Usa. Ecco perchè : Come evidenziato dagli esperti di Danske Bank, l'esito delle elezioni di metà mandato non modificherà la politica economica a stelle e strisce. L'idea è che l'espansione americana prosegua e ...

Il giardiniere oggi è una figura professionale riconosciuta : Ecco perché : In Italia si assiste al ritorno progressivo a professioni spesso accantonate. Il sistema Paese non è fatto soltanto di medici

Juventus-Manchester United - Mourinho e quel gesto verso i tifosi bianconeri : “Ecco perché l’ho fatto” : Nel post partita, lo Special One ha spiegato i motivi di quel gesto rivolto ai tifosi della Juventus dopo il successo ottenuto con il suo Manchester United Il triplice fischio finale, la mano ad Allegri e poi quel gesto impossibile da non notare. In pochi secondi, José Mourinho diventa il protagonista della serata dell’Allianz Stadium, attirando su di sè i fischi dei tifosi bianconeri. Fabio Ferrari/LaPresse Un comportamento spiegato ...

Trump liquida Sessions. Ecco perché quello del ministro della Giustizia era un addio annunciato : "Caro mister president, su tua richiesta rassegno le mie dimissioni". Così inizia la lettera del segretario alla Giustizia Jeff Sessions, messo alla porta il giorno dopo le elezioni di metà mendato. La sua uscita di scena non è una sorpresa totale visto che Trump non gli ha mai perdonato il fatto di

Spice Girls - Ecco perché Victoria ha detto no alla reunion e al nuovo tour : Ci siamo: le Spice Girls , dopo la reunion , hanno finalmente annunciato il loro nuovo tour . A sei anni di distanza dall'ultimo live, in cui la formazione era al completo, le Spice Girls si ...

Ecco perché Trump può essere soddisfatto del voto di Midterm : Nonostante la conquista della Camera da parte dei Democratici, il voto di Midterm appena espresso negli Stati Uniti non è certo un insuccesso per Donald Trump, che può anzi ritenersi soddisfatto per diversi ordini di motivi.Il primo è di carattere tecnico-statistico: tradizionalmente, le elezioni di Midterm risultano "antipresidenziali", sfavorevoli cioè all'inquilino in carica alla Casa Bianca. Esattamente a ...

Vecchioni e il nuovo disco con Guccini : “Ecco perché sconfesso Samarcanda” : È un piacere ascoltare la «lectio magistralis» di Roberto Vecchioni, che a cinque anni dall’ultimo disco esce con il nuovo lavoro, L’infinito, non diluito brano per brano sui portali internet («La mia è una nuova “resistenza” nei confronti dello streaming, solo mezzi analogici, cd, vinili e no anche al download»), e con la bella foto di copertina s...

Inter-Barcellona - Messi : Ecco perché non ha giocato in Champions : Il quotidiano spagnolo 'Sport' ha chiarito il motivo dell'assenza in campo della 'Pulce': Per conoscere tutte le ultime news di calciomercato, clicca qua . Lionel Messi è partito per Milano in veste ...

[L'intervista] Ecco perché Facebook viene usato sempre meno dagli italiani come mezzo di informazione : Negli ultimi giorni ha fatto molto scalpore il post della Isoardi che ha comunicato al mondo di aver lasciato Salvini tramite post su Instagram e una foto #aftersex. Quale è la sua lettura di questo ...