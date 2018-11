È successo in TV - 9 novembre 2009 | addio All Music | arriva Deejay TV! video

È successo in TV - 8 novembre 1986 : delirio a Fantastico 7 per i Duran Duran (video) : Avete presente i grandi fenomeni musicali degli anni '80? Avete presente i walkman, i paninari, i poster, i grandi concerti? Ma soprattutto avete presente gli importanti varietà del sabato sera in tv? Oggi guardiamo ad una storica puntata della settima edizione di Fantastico. E' l'8 novembre 1986 quando il gruppo musicale dei Duran Duran al picco massimo del successo viene ospitata al varietà di punta di Rai 1 condotto da Pippo Baudo e ...

È successo in TV - 8 novembre 1986 : delirio a Fantastico 7 per i Duran Duran : Avete presente i grandi fenomeni musicali degli anni '80? Avete presente i walkman, i paninari, i poster, i grandi concerti? Ma soprattutto avete presente gli importanti varietà del sabato sera in tv? Oggi guardiamo ad una storica puntata della settima edizione di Fantastico. E' l'8 novembre 1986 quando il gruppo musicale dei Duran Duran al picco massimo del successo viene ospitata al varietà di punta di Rai 1 condotto da Pippo Baudo e ...

È successo in TV - 7 novembre 1988 : nasce Striscia la notizia (video) : Ricorre oggi un importante anniversario per Striscia la notizia, il TG satirico ideato da Antonio Ricci. Si spengono le 'prime' 30 candeline. Nel nostro appuntamento giornaliero con gli eventi e le curiosità che ci ha riservato il piccolo schermo nell'arco della sua vita, questa è certamente una delle ricorrenze di spicco del periodo.Sono le 20:25 del 7 novembre 1988 quando Italia1 trasmette per la prima volta Striscia la notizia con la dicitura ...

È successo in TV - 6 novembre 2008 : un one woman show per Paola Cortellesi (video) : Rai 3 non è mai stata abituata al varietà e se ci ha provato, spesso e volentieri si è misurato un abito elegante sopra la tuta da agricoltore. La rete colta, la rete alta per una volta crea un'eccezione a se stessa con un varietà che in un modo o nell'altro ha lasciato il segno nella storia del terzo canale del Servizio Pubblico, Non perdiamoci di vista.Per entrare in questo territorio 'fantasma' ci vuole una professionista che conosce ...

È successo in TV - 5 novembre 2015 : ad X Factor 9 è lite fra una concorrente e il suo giudice (video) : E' la sera del 5 novembre 2015, su Sky Uno è appena terminato il terzo live show dell'edizione numero 9 di X Factor, edizione in cui Morgan sarà assente da quell'anno in poi. I 4 giudici seduti al tavolo solo Elio, Fedez, Mika alla sua seconda edizione consecutiva e infine Skin al suo debutto. Ci concentriamo su quest'ultima, giudice della categoria delle Under Donna per una singolare vicenda di cui è stata suo malgrado protagonista.Al termine ...

È successo in TV - 4 novembre 1961 : nasce Rai 2 : Per l'appuntamento con la storia della tv giorno per giorno, oggi guardiamo al 4 novembre 1961, giorno della nascita di Rai 2 o più semplicemente del secondo canale come veniva chiamata fino al 1975 e di Rete 2 fino al 1983. Il canale viene battezzato da Mina, al picco massimo del suo successo.La partenza delle trasmissioni fu caratterizzata da un documentario dedicato alla prima guerra mondiale: infatti la nascita del canale coincise con ...

È successo in TV - 3 novembre 2016 : la TV racconta le unioni civili : Oggi non facciamo un grosso salto nel tempo: siamo nel 2016, anno dell'approvazione del ddl Cirinnà. Dal Nord al Sud nelle grandi città dello stivale e nei piccoli centri hanno iniziato a celebrarsi le prime unioni civili tra persone dello stesso sesso. Una svolta di vita per tanti che, fino ad ora, avevano incontrato difficoltà e ostacoli nella realizzazione quotidiana della propria vita in comune.La televisione vuole fare la sua parte ...

È successo in TV - 2 novembre 2008 : Giulio Andreotti e il malore choc a Questa domenica : Quella che vi raccontiamo oggi è una vicenda che ha lasciato il segno nella storia mediatica (seppur breve) di una trasmissione che ha provato a rimarcare l'intrattenimento della domenica pomeriggio su canale5 ormai già in odore di infotainment: Questa domenica condotta da Paola Perego nella stagione tv 2008/2009. Non solo! Ciò che è accaduto non è stato semplicemente ripreso dai giornali e telegiornali di tutto lo stivale, ma (suo malgrado) ...