È morto il regista Max Croci | aveva 50 anni

morto Max Croci - regista di film come La verità - vi spiego - sull’amore. Aveva 51 anni : E’ Morto all’età di 51 anni dopo una lunga malattia Max Croci, regista italiano di film come Poli Opposti, con Luca Argentero e Sarah Felberbaum, Al posto tuo e l’ultimo del 2017, La verità, vi spiego, sull’amore, con Ambra Angiolini. A dare la notizia è Sky. Il regista, originario di Busto Arsizio, Aveva realizzato moltissimi cortometraggi e alcuni film per la tv. L'articolo Morto Max Croci, regista di film come ...