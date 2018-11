E Carlo parlò da re | Sarò apolitico | non sono mica stupido

ilgiornale

(Di venerdì 9 novembre 2018) Sta per compiere settant'anni, e studia da erede al trono d'Inghilterra da sessanta. Un record probabilmente imbattibile quello del principe, conseguenza della straordinaria vitalità della madre cui dovrebbe succedere. La regina Elisabetta II, diventata sovrana del Regno Unito nel remoto 1952 quando aveva appena 26 anni, è arrivata nel frattempo a 92 e non sembra particolarmente motivata ad abdicare in favore del figlio. Finora, in considerazione dell'età avanzata, si è limitata a delegargli qualcuno dei suoi impegni pubblici, ma il trono se lo tiene stretto.è certamente frustratissimo per questa attesa infinita, ma non può assolutamente esternarlo per ovvie ragioni.Dalla sua, l'ormai anziano re del futuro ha un'aspettativa di vita ragionevolmente ancora lunga. Non solo sua madre è vispa e attiva alla sua età, ma anche suo padre, il principe consorte Filippo, tiene duro in ...