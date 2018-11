Droga e armi | 7 arresti nel Napoletano e a Salerno

Roma : possesso di armi e Droga - due arresti a Tor Bella Monaca : Roma – Ieri sera, nel corso di una mirata attivita’ di controllo, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un commerciante, 43enne originario di Lamezia Terme e gia’ noto alle forze dell’ordine, con le accuse di ricettazione e detenzione abusiva di armi clandestine e munizionamento, e un 31enne del Marocco, con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze ...

Trovato con armi e Droga in casa - arrestato possibile quarto uomo della banda che pianificava l'azione criminale ai danni dell'imprenditore ... : La Polizia di Stato ha arrestato S. D. 33enne di Sorgono, residente a Tonara ma domiciliato a Cagliari, con precedenti penali. Il personale della Squadra Mobile e dell'UPGSP - Squadra Volante della ...

Arrestato il fratello di un noto calciatore di Serie A per armi e Droga [NOME e DETTAGLI] : ARRESTO fratello SAU- Era il custode di armi, esplosivi, munizioni e droga per conto della banda che aveva nel mirino un sequestro di persona-lampo a scopo di rapina. Ne è convinta la Polizia di Cagliari che ieri sera ha Arrestato Davide Sau, 33 anni, di Sorgono, fratello dell’attaccante del Cagliari Marco Sau. L’uomo, che già si trovava ai domiciliari, è ora rinchiuso nel carcere di Uta per detenzione illegale di materiale ...

Palermo : Polizia trova armi e Droga a Brancaccio - un arresto : Palermo, 7 nov. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Palermo, nell’ambito di mirate attività info-investigative condotte nel quartiere Brancaccio, ha tratto in arresto un uomo, Antonino Calafiore, palermitano di anni 38, con pregiudizi di Polizia in materia di armi, responsabile dei reati di detenzi

Roma : ingenti quantità armi e Droga sequestrate a Ostia - 2 arresti : Roma – Nella serata di lunedi’, gli investigatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Roma hanno sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente ad Ostia e Dragona, ben 606 kg di hashish, arrestando 2 persone: un Romano con precedenti di polizia specifici, trovato in possesso di 544 kg. di droga pronta per essere spacciata, che deteneva all’interno di un magazzino tra Ostia e Dragona; un altro ...

Milano : fuori dal carcere per lavoro gli trovano armi e Droga - arrestato : Milano, 30 ott. (AdnKronos) - Aveva ottenuto il permesso di uscire dal carcere, di giorno, per poter andare a lavorare, ma la polizia ha scoperto che proprio nel luogo di lavoro nascondeva armi e droga. Per questo un 37enne è stato arrestato. E' accaduto a Milano. L'uomo, pluripregiudicato e attualm

Fiume di Droga ad Avellino - Carmine Barbieri lascia il carcere : Il Riesame di Napoli ha accolto il ricorso curato dall'avvocato Carmine Danna e ha scarcerato Carmine Barbieri, 41 anni, arrestato per un enorme giro di droga che ha coinvolto Avellino e la sua ...