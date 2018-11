Drefgold | i genitori di Rovereto provano a cacciarlo dalla festa di Natale

Blastingnews

(Di venerdì 9 novembre 2018) Quello diè sicuramente uno dei nomi più caldi della scena VIDEO. Dopo essersi costruito un piccolo pubblico da indipendente, il giovanissimo artista di Bologna ha fatto un vero e proprio salto di qualita' dal 2017 in poi, grazie alla sempre più stretta collaborazione con Sfera Ebbasta e Charlie Charles, i due veri e propri dominatori incontrastati del trapgame made in Italy, che lo hanno notato, decidendo di puntare su di lui, facendolo diventare il primo artista ad entrare nel roster della BHMG, l'etichetta fondata proprio dai due sopracitati artisti milanesi, che attualmente include anche un vero e proprio pezzo da novanta della scena hip hop italiana come Gué Pequeno. Insomma, un curriculum di tutto rispetto per un ragazzo del '96 che, tuttavia, non sembra aver impressionato positivamente la comunita' di, o meglio, idei fan che il rapper ha ...