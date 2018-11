Dopo sette mesi ritrova in cucciolo che ha salvato in Siria

'Ndrangheta - il latitante barricato nell'ufficio postale si è arreso Dopo sette ore : Francesco Amato, condannato pochi giorni fa nel maxi-processo di 'ndrangheta "Aemilia", si era asserragliato dentro l'ufficio postale di Pieve Modolena (Reggio Emilia) con un coltello e quattro donne in ostaggio. Si era reso irreperibile dopo la sentenza.

Trovato morto un mese Dopo il fungaiolo scomparso a settembre : Fivizzano , Massa Carrara, , 2 novembre 2018 - Trovato nella serata del 2 novembre il cadavere del cercatore di funghi disperso nei boschi della Lunigiana dal settembre scorso. Il corpo è stato ...

Maltempo Piemonte : Dopo la siccità di settembre e il maltempo di questo giorni c’è apprensione per l’agricoltura : Resta alta l’attenzione nell’Alessandrino per l’ondata di maltempo e c’e’ apprensione nel mondo agricolo. ‘Sorvegliati speciali’ i fiumi Tanaro e Bormida lungo gli argini per il rischio di esondazioni e allagamenti. “Il maltempo – afferma il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco – si abbatte in un autunno in cui a settembre sono cadute addirittura il 61% in meno di ...

Scherzi a parte - Nina Moric e la rivelazione diciassette anni Dopo : "Appesa come un prosciutto - ma sapevo che era uno scherzo" : In venticinque anni di vita ognuno si è fatto la propria idea su Scherzi a parte. C’è chi non ha mai dubitato della veridicità degli Scherzi, chi ha sempre avallato la tesi della montatura e chi, restando nel mezzo, non ha escluso la possibilità di una ‘complicità’ del vip in corso d’opera.E mentre il programma è pronto a tornare prossimamente in onda con la quattordicesima edizione, c’è chi arriva a svelare un retroscena risalente ...

Dopo sette mesi torna l'ora solare : lancette indietro questa notte : Secondo il medico chirurgo e specialista in Scienza dell'Alimentazione e Dietetica Carla Lertola : "La serotonina " è un neuromediatore che regola il tono dell'umore e favorisce il sonno non-REM. Per ...

I due amici morti in auto a 18 anni - tragedia sette giorni Dopo la festa : amici per la pelle, uniti per sempre da un terribile destino. Pasquale D'Agosto e Vincenzo Pepe condividevano gli interessi e i sogni di tanti ragazzi della loro età: la musica, lo sport, le serate con gli amici, le gite fuori porta. Nel centro cilentano ieri c'era tanta incredulità e tanta amarezza. Fino a qualche momento prima i due ragazzi erano stati visti in giro, allegri e ...

Norvegia : tassi fermi allo 0 - 75% Dopo la stretta di settembre : dopo la stretta di settembre, la Norges Bank, banca centrale norvegese, conferma i tassi d'interesse allo 0,75% in linea con le attese degli analisti. Nel meeting di settembre l'istituto aveva alzato ...

Orange Is The New Black è stata cancellata da Netflix Dopo sette stagioni : È arrivato l’annuncio ufficiale: la settima stagione di Orange Is The New Black sarà anche l’ultima. Così Netflix dice addio ad una delle sue serie tv di punta, tra le più amate dai telespettatori di tutto il mondo, oltre che da critica e addetti ai lavori. I motivi di tale scelta? Non è stata esplicitata, ma molti sostengono fosse già nell’aria. La creatrice Jenji Kohan (già autrice di Weeds e co-autrice di altri titoli cult ...

Serie B - il bilancio Dopo i primi sette turni : Pescara in pole - stentano le big : tempo di bilanci anche in Serie B, quando siamo giunti alla seconda sosta per le nazionali. L'inedita composizione del torneo a 19 squadre, attendendo la sentenza per la riammissione dell'Entella ...

Pescara primo in B - Sebastiani : “Dopo sette gare non conta proprio nulla” : L’occasione della sosta del campionato ha rappresentato l’occasione per fare in casa Pescara un primissimo bilancio, dopo sette giornate di campionato e alla vigilia dell’anticipo di venerdì prossimo in casa dello Spezia. A fare il punto della situazione è il presidente Daniele Sebastiani, intervenuto al convegno per il 40/o anniversario del club Donne Biancazzurre. “Dovevo essere in Romania per andare a parlare di ...

Messina - magistrato condannato a sette anni e mezzo per peDopornografia e violenza sessuale. Rischia la radiazione : sette anni di carcere per violenza sessuale su minore, produzione e diffusione di materiale pedopornografico. È la pena che il gup del tribunale di Messina ha inflitto a Gaetano Maria Amato, magistrato in servizio alla procura generale di Reggio Calabria. Amato era stato arrestato il 3 ottobre, accusato di aver ripreso con il cellulare – diffondendole poi in rete – immagini di ragazzine di 16 anni, che lui stesso spogliava e toccava ...

Maltempo : nuova perturbazione si abbatte sull’Italia Dopo un mese di settembre con -61% di pioggia : : Il Maltempo si abbatte sull’Italia dopo un mese di settembre che ha fatto segnare il 61% in meno di precipitazioni rispetto alla media storica, con i terreni secchi che amplificano il rischio idrogeologico. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sulla base dei dati isac Cnr sugli effetti della nuova perturbazione che interessa dalla Sardegna al Piemonte, dalla Liguria alla Toscana. A preoccupare – sottolinea la Coldiretti – sono gli ...