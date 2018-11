Dopo Diletta Leotta anche Matteo Mammì lascia Sky | il fidanzato della giornalista pronto

DAZN - arriva “Diletta Gol” : l’esordio dello show Dopo Udinese – Napoli : Sta per arrivare il primo show originale sulla piattaforma straming DAZN. Si chiamerà “Diletta Goal” e sarà condotto ovviamente da Diletta Leotta. L’esordio dello show avverrà dopo il match Udinese-Napoli, trasmesso in esclusiva sulla piattaforma streaming. Il Diletta Goal, dunque, andrà in onda sabato sera a partire dalle 22:25. Il programma cercherà di scardinare la concorrenza del post partita di Sky. DAZN, esordio per il ...

Diletta Gol - parte il primo show originale DAZN ogni sabato Dopo la Serie A : Un programma "pop", dinamico, leggero e interattivo che vuole cambiare il modo di parlare e di far parlare di calcio. Questi gli ingredienti principali di “Diletta Gol”, il primo show originale di DAZN (clicca qui e attiva il servizio gratis per un mese), che andrà in onda sulla piattaforma il sabato sera, al termine dell’anticipo di Ser...

Diletta Leotta da sogno : nuova avventura in tv Dopo il successo di Miss Italia [FOTO] : 1/23 Foto Instagram ...

Diletta Leotta di notte in piscina : la sexy giornalista si rilassa Dopo la 2ª giornata di campionato [VIDEO] : Diletta Leotta si rilassa in piscina dopo la seconda giornata di Serie A e gli impegni che l’hanno vista protagonista su Dazn Diletta Leotta, dopo sole due presenze su Dazn, è stata eletta regina della piattaforma che trasmette in esclusiva tutti i match di Serie A. La giornalista catanese, che ha presenziato alla prima ed alla seconda giornata di campionato in tutto il suo splendore, dopo il lavoro si è concessa una pausa relax. ...