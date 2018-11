Don Camillo e l’onorevole Peppone | cast | trama e curiosità

tvzap.kataweb

(Di venerdì 9 novembre 2018) Terzo appuntamento con Gino Cervi e Fernandel sabato 10 novembre alle 21.15 su Rete Quattro con Done l’onorevole, pellicola del 1955 nonché la prima diretta da Carmine Gallone dopo le due di Julien Duvivier. LEGGI: Done l’Oscar mancato per intervento della CIA Done l’onorevole, la, il sindaco comunista del paesino emiliano di Brescello, si presenta candidato nelle liste del Fronte Popolare per le elezioni del 1953, ma gli occorre la licenza di quinta elementare. Una compagna, mandata dalla sede centrale del partito per aiutarlo, fa invaghire l’uomo, ma ci pensa il combattivo Dona non compromettere la serenità della famiglia di. Il sindaco, ottenuta la candidatura, si prepara a lasciare il paese, ma sull’ambizione politica prevarrà l’amore per la sua terra… Done ...