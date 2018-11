Domenica Live e Domenica In | chi sono gli ospiti dell’11 novembre 2018

"Sì - Al Bano ha avuto un malore" - tutta la verità ad una settimana da 'Domenica Live' : Barbara d'Urso chiarisce le ragioni che hanno portato il cantante a disertare la puntata: "Su internet hanno insinuato che...

Milano : al via festival scienza Focus Live fino a Domenica : Milano, 8 nov., askanews, - Al Museo della scienza e della Tecnologia a Milano ha preso il via Focus Live, il festival della scienza del mensile Focus in programma fino a domenica 11 novembre con ...

Barbara D'Urso vittima di Scherzi a Parte durante Domenica Live : «Sono scioccata - scusatemi» : C'è Barbara D'Urso fra le vittime della nuova edizione di 'Scherzi a Parte' , che debutta venerdì 9 novembre su Canale 5. La conduttrice di 'Pomeriggio Cinque' sarà protagonista della prima puntata ...

Domenica Live : Asia Nuccetelli e Cristian Imparato si accusano a vicenda di essersi rifatti. Guarda il Video : Asia Nuccetelli è rimasta circa un anno lontana dalla TV e dai social network, ma oggi è tornata (con un nuovo look) da Barbara d’Urso a Domenica Live, dove si è scontrata prima con... L'articolo Domenica Live: Asia Nuccetelli e Cristian Imparato si accusano a vicenda di essersi rifatti. Guarda il Video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Domenica Live - Asia Nuccetelli umiliata dal cantate di Gerry Scotti : 'Figlia di...' - caos in diretta : A Domenica Live è tornata la consueta rubrica dedicata ai vip e alla chirurgia estetica, durante la quale si è consumato un duro scontro tra Asia Nuccetelli e Cristian Imparato . Il tutto è partito ...

Domenica Live - Albano non si presenta in studio : Barbara D'Urso stizzita in diretta : Colpo di scena oggi durante la diretta di Domenica Live, il programma del dì di festa di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, la quale, questo pomeriggio, aspettava anche Albano Carrisi, il cantante di Cellino San Marco, annunciato come super-ospite del programma. Tuttavia, pochi minuti dopo l'inizio del programma, ecco che la D'Urso ha dovuto annunciare l'assenza in studio di Albano, rivelando di aver saputo che il cantante era stato colpito da ...

Domenica Live - la Marchesa D’Aragona per “identificazione personale” : “Ho pagato 60mila euro” : E’ Marchesa o no? La domanda accompagna Daniela Del Secco da qualche settimana e l’argomento ha occupato i contenitori di Barbara D’Urso e il Grande Fratello Vip. L’ex concorrente del reality è arrivata negli studi di Domenica Live con un esperto di araldica per provare a fare chiarezza: “Lei è la Marchesa d’Aragona per identificazione personale. Perché tutto il mondo la considera Marchesa d’Aragona. Ma ...

Al Bano Carrisi e la mancata partecipazione a Domenica Live. C'entra Romina Power? : Nel pomeriggio di Domenica 4 novembre, Barbara D'Urso avrebbe dovuto avere ospite Al Bano , che invece ha disertato dando buca - diciamo così - alla signora di Cologno Monzese. Secondo il resoconto ...

Domenica Live - il trionfo di Barbara D'Urso contro Mara Venier : la sentenza dei dati di ascolto : La sentenza dei dati Auditel per la Domenica pomeriggio premia ancora una volta Barbara D'Urso e il suo Domenica live su Canale 5 a discapito di Domenica in su Raiuno con Mara Venier . Lo show di ...

Ascolti TV | Domenica 4 novembre 2018. Fazio 14.5%-13% - Morandi 15.5%. In sovrapposizione Domenica Live 17.59% - Domenica In 15.42% : L'Isola di Pietro Nella serata di ieri, Domenica 4 novembre 2018, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.647.000 spettatori pari al 14.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 23.49 – la seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al video 3.347.000 spettatori pari al 15.5% di share. Nel periodo di sovrapposizione dalle ...

