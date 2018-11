Domenica In | Fiorenza D' Antonio licenziata in diretta da Mara Venier | ' Un fulmine a ciel

Domenica In Fiorenza D’Antonio - nessuna rivalità con Alessia Macari : l’appello della Miss : Fiorenza D’Antonio licenziata in diretta tornerà a Domenica In? Fiorenza D’Antonio svela i retroscena del suo licenziamento in diretta a Domenica In. La 21enne campana che era stata chiamata a sostituire Alessia Macari è stata congedata in diretta da Mara Venier. Tutto è avvenuto durante l’ultima puntata de programma. A sorpresa la conduttrice della trasMissione di […] L'articolo Domenica In Fiorenza D’Antonio, ...

Domenica In - Mara Venier congeda Fiorenza D’Antonio per il ritorno di Alessia Macari. La miss spiazzata : «Me l’ha detto in diretta» : Fiorenza D'Antonio e Mara Venier - Domenica In Prendendo atto del ‘reintegro’ di Alessia Macari a Domenica In, ci chiedevamo che fine avrebbe fatto Fiorenza D’Antonio, arruolata due settimane fa da Mara Venier al gioco del Tabellone al posto della Ciociara. La risposta è arrivata ieri pomeriggio, quando la conduttrice ha congedato la miss: “Ti volevo salutare perché è l’ultima puntata che tu sarai con noi, ...

Domenica In : Fiorenza D'Antonio riconsegna il testimone ad Alessia Macari - ma lo scopre in diretta : "Godi, Fiorenza", declamava Dante nella sua Commedia, e chissà quanto effettivamente godrà oggi pomeriggio Fiorenza D'Antonio, sedotta e abbandonata davanti al Tabellone di Domenica In. Alessia Macari torna a Domenica In. Mara Venier: 'Basta cazzate' prosegui la letturaDomenica In: Fiorenza D'Antonio riconsegna il testimone ad Alessia Macari, ma lo scopre in diretta pubblicato su TVBlog.it ...

Fiorenza D’Antonio - chi è/ Al posto di Alessia Macari nel gioco del Tabellone : Ciociara esclusa? (Domenica In) : Fiorenza D’Antonio, chi è la new entry nel gioco del Tabellone a Domenica In al posto di Alessia Macari. La Ciociara esclusa dal programma? Nessuna spiegazione da Mara Venier.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:49:00 GMT)

Domenica In - Alessia Macari già esclusa? Arriva Fiorenza D’Antonio : Domenica In, Alessia Macari già esclusa dal gioco del Tabellone? Prende il suo posto Fiorenza D’Antonio Alessia Macari perde il suo posto a Domenica In. I telespettatori erano ormai abituati a vederla come valletta e assistente di Mara Venier nel gioco del Tabellone. Nel corso delle prime puntate, la vincitrice della prima edizione del Grande […] L'articolo Domenica In, Alessia Macari già esclusa? Arriva Fiorenza D’Antonio ...

Domenica In - Fiorenza D'Antonio (al posto di Alessia Macari?) per il gioco del tabellone : Fiorenza D'Antonio, seconda classificata a Miss Italia 2018, Miss Italia Social e Miss Equilibra, è il nuovo volto di Domenica In, il programma televisivo del fine settimana di Rai Uno, record di ascolti. La 21enne, studentessa napoletana, affiancherà la conduttrice Mara Venier nello storico gioco del 'tabellone', omaggio a Gianni Boncompagni. Dieci minuti di intrattenimento con il coinvolgimento del pubblico da casa. prosegui la ...

Domenica In : Alessia Macari sostituita da Fiorenza D’Antonio : Fiorenza D’Antonio prende il posto di Alessia Macari a Domenica In Fiorenza D’Antonio è entrata a far parte del cast di Domenica In di Mara Venier. Seconda classificata a Miss Italia 2018, la ragazza sarà la nuova valletta del gioco del Tabellone che fino ad oggi vedeva protagonista Alessia Macari, l’ex Ciociara di Avanti un Altro di Paolo Bonolis. I fan della Macari sono davvero delusi da questa brutta decisione presa da Mara ...