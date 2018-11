Dombrovkis accusa Italia | stime troppo ottimistiche

ilgiornale

(Di venerdì 9 novembre 2018) "Crescono incertezze e rischi sia esterni che interni e iniziano a danneggiare il livello di attività economica". Il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis torna a criticare l'per la scelta di alzare il deficit del 2019 al 2,4% del pil per una manovra che - è la speranza del governo - possa far ripartire la crescita.Ma per il commissario respondabile per l'euro le misure messe in campo del governono sonoe "stanno rallentando ulteriormente l"economiana". "Prevediamo che l"sia in realtà l"economia Ue in crescita più lenta con un"espansione dell"1,1%", ribadisce Dombrovskis, ricordando i dati diffusi ieri dalla Commissione."Tutte le economie dell'Ue dovrebbero crescere quest'anno e il prossimo", ma "crescono incertezze e rischi sia esterni che interni e iniziano a danneggiare il livello di attività economica", ha detto il ...