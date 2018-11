DL Sicurezza | ministro Toninelli | “stop ai furbetti che usano le targhe estere”

ilfattoquotidiano

: #DecretoSalvini, il Ministro: 'Basta mantenere esercito di finti profughi'. - LegaSalvini : #DecretoSalvini, il Ministro: 'Basta mantenere esercito di finti profughi'. - LegaSalvini : Il Senato approva il #DecretoSalvini, il Ministro: “Giornata storica per l’Italia” - matteosalvinimi : Felice di aver incontrato ad Accra il collega ministro dell’Interno ghanese, Ambrose Dery. Cooperazione sul fronte… -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Nel Decretoappena passato per il Senato con esito positivo, c’è stato spazio un po’ per tutto: accanto a nuove regole sull’immigrazione e gestione dei beni sequestrati alla mafia, si parla, per esempio, anche di nuove disposizioni per il noleggio a breve termine (al fine di prevenire attentati terroristici come ce ne sono stati a Barcellona e Nizza) e abolizione delleestere per i cittadini italiani. La pratica dell’esterovestizione è ormai ben conosciuta e consiste nell’acquisire, tramite una società, una fittizia residenza fiscale all’estero con la quale ottenere una targa straniera, pur conducendo la propria attività e circolando prevalentemente in Italia. Questo escamotage consente – anzi, consentiva – di potersi sottrarre non solo a fisco e multe per violazioni del codice stradale, ma anche a bollo e assicurazione; senza ...