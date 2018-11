Diabete | in Italia ci sono 4 milioni di diabetici | “Uccide più del cancro | è una pandemia

In Italia 3 - 7 mln con Diabete. 1 su 3 non sa di averlo : Roma, 5 nov., askanews, - Nel mondo una persona su 11 convive con il diabete, ne soffrono oltre 400 milioni ed è previsto che per il 2030 ci saranno 522 milioni di persone con diabete. Eppure il ...

Diabete 1 - il dispositivo che protegge dalle iperglicemie / In autunno arriverà in Italia strumento salvavita : arriverà in autunno in Italia uno strumento salvavita in grado di proteggere dalle iperglicemie. Diabete 1 affrontato finalmente con gli strumenti giusti, si può superare davvero?(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:58:00 GMT)