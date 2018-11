Diabete | ecco come prevederne l’insorgenza e a curarlo in modo sempre più personalizzato

Diabete e pressione alta : ecco cosa si rischia e come riconoscere i segnali : Chi soffre di Diabete deve prestare particolare attenzione anche alla pressione alta: normalmente la prevalenza dell’ipertensione arteriosa nella popolazione adulta è pari a circa il 35% ma questa percentuale sale nel diabetico sino al 70%, anche all’80%. Purtroppo in Italia non c’è una appropriata cultura della prevenzione e del controllo di questo fattore di rischio. Basta pensare che un italiano su tre non sa di avere la pressione alta. ...

Chi soffre di Diabete “rischia di perdere i denti” : ecco i sintomi da non trascurare : In Italia ci sono 3,9 milioni di persone che soffrono di diabete mentre sono ben 8 i milioni di italiani che hanno sviluppato una parodontite, con forme spesso gravi. Quello che non tutti sanno è che queste patologie sono spesso correlate: chi soffre di diabete ha un rischio tre volte superiore di ammalarsi di parodontite e, viceversa, chi soffre di parodontite ha una maggiore tendenza a sviluppare il diabete. L’allarme viene dalla Società ...

Controllare il Diabete mangiando : ecco alcuni alimenti che aiutano ad evitare forti aumenti di glicemia : Controllare i picchi glicemici grazie all’alimentazione è possibile. Ci sono alimenti che aiutano l’insulina a “fare il proprio lavoro” e dunque a smaltire in maniera efficace gli zuccheri nel sangue. Tra questi uno dei più efficaci è sicuramente l’avocado. Fonte di sali minerali, di acidi grassi omega 3 e di vitamine, il frutto tropicale è un valido alleato contro la sindrome metabolica, e dunque contro tutti i ...

Il Diabete colpisce anche cani e gatti : ecco i sintomi e come si può prevenire : Il diabete non colpisce solo gli uomini ma anche i loro amici a quattro zampe: questa patologia interessa infatti, in forme diverse, anche cane e gatto e può portare a una qualità della vita ridotta e a una morte precoce. prevenire però si può e se curato il diabete negli animali, così come nelle persone, comporta una vita quasi del tutto normale. Per questo MSD Animal Health, in occasione della Giornata Mondiale del diabete che si svolgerà il ...

In Canada per curare Diabete e depressione serve... il Museo. Ecco perché i medici hanno introdotto questa cura : "Ecco, per il suo diabete le prescrivo una visita alla nuova mostra di Mirò". L'arte come farmaco: dal primo novembre i pazienti canadesi potranno ritrovarsi, sulla ricetta del medico, una singolare terapia. Per la prima volta, accanto all'elenco dei medicinali da assumere, potrebbe spuntare, infatti, anche una passeggiata tra un Picasso e un Dalì controfirmata dal dottore. È il risultato di un accordo tra l'associazione dei ...

Diabete : i pazienti hanno un rischio maggiore di morire per alcol - incidenti e suicidio - ecco perché : Il Diabete di tipo 1 e quello di tipo 2 sono malattie altamente prevalenti a livello globale che causano milioni di morti ogni anno. È ben noto che i pazienti diabetici abbiano un rischio più alto di sviluppare malattie cardiovascolari, tumori e problemi ai reni, che possono tutti portare ad una morte precoce. Tuttavia, negli ultimi tempi il Diabete è stato collegato ad un maggior rischio di depressione ma non è ancora stato ben analizzato come ...

Mandorle contro il Diabete/ Mangiarle può aiutare a ridurre il colesterolo : ecco perchè : Le Mandorle possono aiutare di fronte a diverse patologie come il diabete e inoltre diminuiscono anche il colesterolo cattivo nel sangue. Gli studi ragalano delle preziose conferme.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 18:37:00 GMT)

Diabete : ecco il farmaco che controlla la glicemia e riduce il rischio di infarto e ictus : Un team di ricercatori ha individuato un nuovo farmaco capace di ridurre del 22% il rischio di infarto del miocardio, di ictus nei pazienti o mortalità cardiovascolare affetti da Diabete di tipo 2 con pregressa malattia cardiovascolare. Lo studio denominato Harmony-Outcomes è stato coordinato dai professori Stefano Del Prato del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa e John McMurray del British Heart Foundation ...

Il Diabete si cura con il pane : ecco l’alimento salutare e light a ridotto contenuto calorico che aiuta a stare in forma : Un’alimentazione leggera, sana e bilanciata è alla base del benessere e dell’equilibrio dell’organismo. Certi alimenti hanno poi la capacità di preservare la salute e di ridurre o prevenire alcune malattie: sono gli alimenti funzionali. Una ricerca condotta dall’Università degli Studi di Padova ha dimostrato poi una correlazione tra l’assunzione regolare di pane funzionale a basso contenuto di carboidrati e arricchito con Beta-glucani e il ...

Diabete : è possibile scoprirlo 20 anni prima che inizi - ecco la caratteristica della glicemia alta : I primi segnali del Diabete di tipo 2 possono essere identificati più di 20 anni prima della diagnosi. Lo rivela una ricerca giapponese presentata al congresso dell’Associazione europea per lo studio del Diabete (Easd) a Berlino, che ha esaminato 27 mila adulti non diabetici (età media di 49 anni) tra il 2005 e il 2016. “Poiché la maggior parte delle persone con il Diabete di tipo 2 attraversa lo stadio di pre-Diabete, i nostri ...

Diabete : ecco l’enzima che controlla la glicemia e protegge i muscoli : In occasione dell’European Association for the Study of Diabetes a Berlino, è stata presentata una ricerca condotta dall’Università di Roma Tor Vergat, grazie ad un travel grant della Società italiana di diabetologia: si è scoperto che l’enzima anti-ossidante perossiredossina-6 (Prdx6), noto per il suo ruolo nel controllo della glicemia, è anche in grado di proteggere dalla sarcopenia diabetica, cioè la perdita della massa ...

Diabete - glicemia alta : ecco il vaccino che abbassa i livelli di zucchero nel sangue : In passato era già stato dimostrato che il vaccino anti–tubercolosi con bacillo di Calmette-Guerin può ridurre i livelli di zucchero nel sangue nelle persone con Diabete avanzato di tipo 1: ora, una nuova ricerca, presentata all’Assemblea annuale dell’Associazione europea per il Diabete a Berlino, ha svelato il meccanismo attraverso il quale questo vaccino può apportare benefici al sistema immunitario dei pazienti e ridurre i ...

Diabete - come tenerlo sotto controllo?/ Il "colesterolo buono" può essere utile - ecco come : Detassare la palestre, dieta meditarrena, cibo spazzatura, da sempre sono al centro della lotto contro il Diabete anche in età precoce. Ma come si può farlo con il "colesterolo buono"?(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 12:53:00 GMT)