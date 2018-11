Di Maio | Reddito e quota 100 | le risorse ci sono | Tria | L' economia

I sondaggi lo dà in calo - M5S accellera su reddito Di Maio : pure a imprese : E oggi il ministro dell'Economia Giovanni Tria , parlando della manovra in commissione Bilancio, ha assiucurato che 'l'attuazione del reddito di cittadinanza sarà regolata da interventi legislativi ...

I sondaggi in calo - M5S accelera su reddito. Di Maio : "Andrà alle imprese" : Risolta la "questione" riforma della prescrizione, il Movimento 5 Stelle torna su uno dei cavalli di battaglia che più sta a cuore ai suoi elettori - e che potrebbe essere determinante nella campagna elettorale in vista delle Europee -: il reddito di cittadinanza.Che - secondo il vicepremier Luigi Di Maio - non sarà solo un mero sussidio a chi non lavora, ma in caso di assunzione verrà convertito in sgravio fiscale per i datori di lavoro. ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Imprese che assumono donne avranno più sgravi fiscali” : Luigi Di Maio, all'incontro con la stampa estera ha annunciato che per quanto riguarda gli sgravi fiscali, saranno agevolate le aziende che assumono donne: "Percepiranno il Reddito come sgravio fiscale per 5-6 mesi, perché vogliamo colmare il gap che c'è oggi soprattutto nel sud Italia tra occupazione maschile e femminile".Continua a leggere

Di Maio : 'Le risorse per reddito e quota 100 non sono in discussione ' : "Le nostre preoccupazioni sul rallentamento dell'economia sono confermate - ha detto - ed è quindi ancor più necessario attuare una manovra anticiclica. Le misure che il governo ha messo a punto ...

Reddito cittadinanza - Di Maio : Misura sostenibile che andrà a decrescere : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio spiega il reddito di cittadinanza ai cinesi e chiama «Ping» il presidente Foto : Il vicepremier vola a Shanghai per esportare in Oriente agrumi e turbine. Poi racconta le riforme davanti a Jack Ma e Bill Gates, ma sbaglia il nome del presidente cinese e capo del Partito comunista

Di Maio - missione in Cina : spiega il reddito di cittadinanza e il presidente lo chiama «Ping» : ... ma anche un mercato che promette di comperare e importare dal mondo 40 mila miliardi di dollari di merci e servizi nei prossimi 15 anni. L'Italia è il quarto partner commerciale della Cina in Europa ...

Pensioni e Manovra 2019 - Di Maio : 'Decreto Q100 e Reddito di cittadinanza a Natale' : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 3 novembre 2018 vedono arrivare nuove dichiarazioni del Governo in merito ad un apposito decreto per quota 100 e Reddito di cittadinanza [VIDEO] entro il prossimo Natale. Nel frattempo dall'opposizione si mettono in evidenza le contraddizioni delle diverse versioni che si sono succedute al riguardo nell'arco delle scorse settimane, oltre alla mancanza di informazioni dettagliate in merito ai ...

Di Maio avvisa la Lega : c'è un contratto e va rispettato | 'Reddito' operativo a inizio 2019 : "Se vedo un problema non è nelle risorse o nelle norme ma quando qualcuno non crede in quello che stiamo facendo. Se qualche membro del governo non crede in quello che stiamo facendo, allora è un rischio per i cittadini prima di tutto". Così il vicepremier dopo la polemica con Giorgetti

Reddito e giustizia - ancora tensioni. Di Maio : 'c'è un contratto da rispettare' : Il leader del M5s annuncia che il Reddito sarà operativo nei primi tre mesi del 2019. Un chiarimento che arriva dopo le parole del sottosegretario Giorgetti sulle complicazioni attuative -

Manovra - scintille sul reddito di cittadinanza e la quota 100. Giorgetti frena - scontro con Di Maio : All'ombra del reddito di cittadinanza, riesplode lo scontro nel governo. Vengono allo scoperto le tensioni sulla Manovra, per la necessità di ridurre il deficit e il conseguente rischio di...

Reddito di cittadinanza - Giorgetti attacca e poi ritratta. Di Maio : 'c'è nel contratto e va rispettato' : Ieri sera l'incontro chiarificatore tra il sottosegretario alla presidenza - che aveva parlato di complicazioni non indifferenti per la misura del M5s - e il premier Conte. Le coperture ci sono e il ...

[Il retroscena] Di Maio all'attacco : "Ma quali ritardi - a Natale arriva il reddito di cittadinanza". E la Lega prova a sbianchettare la ... : Ha letto i giornali, ha visto un po' di sondaggi, Salvini che gli sta avanti e rosicchia terreno, le cronache locali con la rabbia per il Tap, a Torino per la Tav, adesso ci si mettono anche i ...