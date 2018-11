Di Maio | ' Le risorse per reddito e quota 100 non sono in discussione '

Giorgetti frena su reddito e pensioni : problemi attuativi. Ma Di Maio e Conte : «Risorse ci sono» Manovra - i (veri) conti : Il vicepremier: «In Manovra ci sono i soldi, da marzo ci sarà il reddito». Ma il sottosegretario leghista Giorgetti: «Complicazioni attuative non indifferenti»

Di Maio : a Natale decreto per reddito e pensioni. Conte replica a Giorgetti : le risorse ci sono Manovra - i (veri) conti : Il vicepremier: «In Manovra ci sono i soldi, da marzo ci sarà il reddito». Ma il sottosegretario leghista Giorgetti: «Complicazioni attuative non indifferenti»

Di Maio : a Natale decreto per reddito di cittadinanza e quota 100. Ma Giorgetti : “Problemi attuativi” Risorse - i (veri) conti : Il vicepremier annuncia un nuovo decreto: «In manovra ci sono i soldi, da marzo ci sarà il reddito». Ma il sottosegretario leghista Giorgetti: «Complicazioni attuative non indifferenti»

Manovra - Di Maio : a Natale decreto per reddito di cittadinanza e quota 100 Ma mancano le risorse : i (veri) conti : Il vicepremier annuncia un nuovo decreto: «In Manovra ci sono i soldi, da marzo ci sarà il reddito». Ma il sottosegretario leghista Giorgetti: «Complicazioni attuative non indifferenti»

Manovra - Di Maio : a Natale decreto per reddito cittadinanza e quota 100 Ma mancano le risorse : i (veri) conti : Il vicepremier annuncia un nuovo decreto, da fare «dopo la legge di bilancio»: «In Manovra ci sono i soldi, c’è la ciccia»

Contratto scuola ultime notizie : Di Maio rassicura - il nodo delle risorse nella Legge di Bilancio 2019 : Il leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio ha voluto rassicurare il mondo della scuola: “Non ci sarà un solo centesimo tagliato al mondo della scuola né a quello dell’università”, ha affermato il vice premier. C’è molta preoccupazione, infatti, tra il personale scolastico per quanto riguarda l’elemento perequativo previsto nel Contratto che scadrà il prossimo 31 dicembre. Flc-Cgil, Cisl e Uil rispondono a Luigi Di Maio sul ...

Manovra - Di Maio : Tria deve restare - ma basta trabocchetti. Le risorse? Ora arriva il team «Mani di forbice» : Il vice premier: «Non daremo un euro a chi sta sul divano». E sulle pensioni: «Per quota 41 nel 2019 risolveremo anche questo problema»

Manovra - Di Maio : “Nessuna richiesta di dimissioni per Tria - però deve trovare le risorse” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ier ia Bruxelles ha confermato l'incontro di oggi del Consiglio dei Ministri e che "non ci sono rinvii sul Def". Continua però lo scontro tra M5S e il ministro dell'Economia Giovanni Tria, soprattutto su quanto alzare l'asticella che segna il deficit per il prossimo anno.Continua a leggere

Savona e Tria : 'ultima parola spetterà a politica - non tecnici'. Di Maio : risorse manovra? 'Faremo deficit' : Nelle ultime ore, diversi sono stati i chiarimenti a tal proposito, arrivati da più parti, ministero dell'Economia incluso. In particolare, dopo la vicenda di Casalino, sono state fonti dello stesso ...

Di Maio : aumento dell’Iva è una fake news - le risorse ci sono : Mentre si corre a tutta velocità in vista della prossima manovra ed è in corso il pressing sul deficit, il vicepremier Luigi Di Maio ribadisce la compattezza del governo sulle misure da prendere e smentisce l’ipotesi di aumento dell’Iva. “E’ una fake news, – dice a Radio 24 – non è assolutamente vero, perché in questo governo non si permetterà ai soldi di uscire dalla porta e entrare dalla finestra, non ...

Manovra - Di Maio : 'Governo compatto - trovare risorse o a casa' : 'Questo è un governo compatto, che sta mettendo insieme le risorse, che ci sono, per mantenere le promesse fatte agli italiani perché il M5s non ha dimenticato le promesse fatte in campagna elettorale.

Manovra - Di Maio : 'Aumento Iva fake news. Siamo compatti : trovare risorse o a casa' : Mentre è in corso il pressing sul deficit in vista della Manovra il vicepremier Luigi Di Maio ribadisce la compattezza del governo sulle misure da prendere e smentisce l'ipotesi di aumento dell'Iva. "...

Manovra - Di Maio : «Governo compatto - trovare risorse o a casa» : «Questo è un governo compatto, che sta mettendo insieme le risorse, che ci sono, per mantenere le promesse fatte agli italiani perché il M5s non ha dimenticato le promesse fatte...

Di Maio in pressing su Tria : “Un ministro serio deve trovare le risorse per le riforme” : Sul reddito di cittadinanza l’accenno è quasi di circostanza («dobbiamo risolvere i problemi sociali alla base di questa necessità»), mentre sulla riduzione delle tasse l’apertura è netta. All’indomani del vertice di Governo sulla manovra, il ministro dell’Economia Giovanni Tria, a Milano per il Bloomberg European Capital Markets Forum, rassicura l...