Di Maio in zone Veneto colpite maltempo : ANSA, - BELLUNO, 9 NOV - Visita del vicepremier Luigi Di Maio, e del ministro Riccardo Fraccaro oggi a Rocca Pietore, ai piedi della Marmolada, per una verifica ai danni causati dal maltempo: "Due ...

Di Maio : A Ischia non è condono - se zone a rischio no ricostruzione : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Rc auto - Luigi Di Maio : 'Tariffe indecenti in alcune zone - dobbiamo abbassarle' (Video) : Su Facebook Luigi Di Maio ha rivelato che fra le intenzioni del Governo c'è quella di contenere i costi per l'assicurazione dell'auto. Secondo il ministro dello Sviluppo i costi in certe parti d'Italia sono indecenti: infatti, nel suo discorso social, il vicepremier ha parlato oltre ai prezzi esosi anche dell'uso sempre più frequente di targhe provenienti dalla Bulgaria o dalla Romania, pratica molto utilizzata anche da italiani che cercano cosi ...

Luigi Di Maio sulle RC Auto - basta a prezzi altissimi in alcune zone d’Italia - stop a targhe straniere : Luigi Di Maio ha rivelato che fra le intenzioni del Governo c’è quella di contenere i costi per l’assicurazione dell’Auto. Luigi Di Maio ministro dello Sviluppo i costi in certe parti d’Italia sono indecenti: infatti, nel suo discorso social, il vicepremier ha parlato oltre ai prezzi esosi anche dell’uso sempre più frequente di targhe provenienti dalla Bulgaria o dalla Romania, pratica molto utilizzata anche da ...

Di Maio : 'Abbassare Rc auto - indecenti in alcune zone. Ci sarà stretta su abuso targhe auto straniere : ROMA - 'La questione dell'Rc auto mi sta molto a cuore e su questo sto lavorando come ministro dello Sviluppo economico perché dobbiamo abbassare i premi assicurativi e le tariffe...

L’annuncio di Di Maio : “Dobbiamo abbassare le tariffe dell’Rc auto - in alcune zone sono indecenti” : Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, annuncia una riduzione delle tariffe dell'Rc auto: "La questione dell’Rc auto mi sta molto a cuore e su questo sto lavorando come ministro perché dobbiamo abbassare le tariffe: in alcune zone d'Italia i premi assicurativi sono indecenti". A questo si accompagnerà una "stretta sulle targhe straniere".Continua a leggere

Rc auto - Di Maio : 'Tariffe indecenti in alcune zone d'Italia - al lavoro per abbassarle' : Il governo intende agire per cercare di contenere i costi dell'assicurazione auto che in alcune parti d'Italia sono 'indecenti'. Lo dice su Facebook il ministro dello Sviluppo e vicepremier, Luigi Di ...

Rc auto - Di Maio : 'Tariffe indecenti in alcune zone d'Italia - al lavoro per abbassarle' : Il governo intende agire per cercare di contenere i costi dell'assicurazione auto che in alcune parti d'Italia sono 'indecenti'. Lo dice su Facebook il ministro dello Sviluppo e vicepremier, Luigi Di ...