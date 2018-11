Di Maio : in caso di condanna Raggi si deve dimettere - codice parla chiaro : Il sindaco di Roma, in caso di condanna domani al processo che la vede imputata per falso in relazione alla nomina del fratello di Raffaele Marra, dovrà dimettersi. Lo ha confermato il leader grillino,...

X Factor - Lodo Guenzi : “La lite con Mara Maionchi? Si discute ma poi ci si scusa senza doverne fare un caso” : Non era passata inosservata la reazione indispettita di Mara Maionchi contro il nuovo giudice di X Factor, Lodo Guenzi. Nell’ultima puntata del talent show, Mara si era scagliata contro il cantante de Lo Stato Sociale mandandolo a quel paese e dicendogli, senza troppi giri di parole, di “non dire cavolate“. A scatenare la dura reazione della produttrice discografica era stata l’arringa con cui Lodo stava cercando di ...

Governo - scoppia il caso Giorgetti Insorge Di Maio - Conte irritato : scoppia il caso Giorgetti nel Governo. Le affermazioni del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti, sul reddito di cittadinanza ("Ha complicazioni attuative non indifferenti. Se riuscirà a produrre posti di lavoro, bene. Altrimenti... Segui su affaritaliani.it

Tria : "Sullo spread Draghi ha ragione. Banche? Vedremo" | Di Maio : "Resistiamo e nel 2019 si svolta" | E annuncia un nuovo caso-Fisco : Il ministro dell'Economia non si sbilancia su come intervenire nel caso di crisi delle banche. Il vicepremier fiducioso sulla manovra: "Gli effetti si vedranno nei prossimi mesi". E annuncia un nuovo caso-Fisco

Scoppia il caso Tap. Di Maio parla di penali - Calenda : 'non è vero'. E su Tav : 'da sempre contrari'. E la Lega? : Secondo Carlo Calenda, suo predecessore al Ministero dello Sviluppo economico, il vicepremier mente ai suoi elettori e dovrebbe dimettersi - La questione Tap scuote il fine settimana politico. ...

Caso condono - Salvini : 'Stavolta voglio copia del decreto'. Di Maio : 'Ne avrà due - così non sbaglia' : È in corso a Palazzo Chigi un vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, prima del Cdm che dovrà esaminare decreto fiscale e risposta ...

Caso condono - Salvini : «Stavolta voglio copia del decreto». Di Maio : «Ne avrà due - così non sbaglia» : Resta tensione tra Salvini e Di Maio. Anche se il Caso condono sembra avviarsi verso una soluzione, i due continuano a lanciarsi frecciatine prima di vedersi per il nuovo Cdm sulla manovra previsto...

Di Maio è un caso psichiatrico o è il suo caos mentale che ci sta tirando pazzi? : Luigi Di Maio è un caso psichiatrico? Lo ha suggerito giovedì Vittorio Sgarbi alla Camera, e certo non è il solo a dubitare della piena presenza mentale del vicepresidente del Consiglio, che è parsa intermittente da ben prima che cominciasse ad allucinare manine o a sviluppare intricate ideazioni pa

SALVINI “PER SCEMO NON CI PASSO” - DI Maio “E IO PER BUGIARDO”/ Ultime notizie - caso condono : domani incontro : Decreto fiscale, Lega vs M5s: SALVINI "per SCEMO non ci passo". Ultime notizie, Luigi Di MAIO replica: "non fare il fenomeno". Conte convoca Cdm per domani(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 18:10:00 GMT)

Vittorio Sgarbi offende pesantemente Luigi Di Maio : “È un caso psichiatrico - torni a scuola” [VIDEO] : Vittorio Sgarbi, ancora una volta trova parole non per nulla carine per Luigi Di Maio. Il critico d’arte e deputato del Gruppo Misto ha espresso il duro giudizio sul vicepremier durante un intervento alla Camera: “Non è possibile che un ministro di due ministeri non sappia che i poteri sono tre: legislativo, esecutivo e giudiziario” Duro attacco di Vittorio Sgarbi contro Luigi Di Maio in Parlamento. Durante un ...

Sgarbi - una furia contro Di Maio : 'Caso psichiatrico - torni a scuola e si trovi un lavoro' : Vittorio Sgarbi non può certo essere iscritto nel registro dei fan del Movimento Cinque Stelle. Sin dall'alba della loro esperienza Politica il critico d'arte è stato spesso protagonista di durissime uscite nei confronti della politica dei grillini. Le sue invettive molto spesso hanno avuto come obiettivo principale Luigi Di Maio. Volendo usare un eufemismo, si può dire che Sgarbi non abbia particolare simpatia nei confronti dell'attuale vice ...

Sgarbi alla Camera infuriato contro Di Maio : ‘Non è un caso politico - ma psichiatrico. Si trovi lavoro che non ha mai avuto’ : “Luigi Di Maio, che è ministro di due ministeri, non sa che i poteri sono tre: legislativo, esecutivo e giudiziario. Non c’è bisogno di rivolgersi alla magistratura per difendere le scelte legittime del governo, la magistratura non deve entrare nelle scelte del governo. Se poi, come è già accaduto, Di Maio vota a sua insaputa, sarà un problema psichiatrico e non politico. Di Maio torni a scuola e si trovi un vero lavoro che non ha ...

Di Maio è intervenuto sul caso dei bimbi di Lodi. E Conte ha condiviso il suo post : "I bambini non si toccano. Se alcuni genitori non si comportano bene si multino loro, non i loro figli: questo Stato sarà sempre dalla parte dei bambini. Sono Contento perché gli italiani hanno risposto dando prova della loro grande solidarietà e del loro grande cuore, alla faccia di chi si diverte a dipingerli in altra maniera. Parlerò con il ministro Bussetti che ha già detto che si troverà una ...