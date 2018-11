Di Battista attacca dal Nicaragua Salvini | Lui sì che si gode la vita

ilgiornale

(Di venerdì 9 novembre 2018) Non fa altro che pungolare il governo. Lo fa di continuo. E lo fa pure da lontano. Adesso Alessandro Disi trova ine, nonostante il complicato fuso orario, non perde mai occasione per lanciare stoccate (durissime) contro Matteoe, più indirettamente, contro Luigi Di Maio. E, mentre al capo politico del Movimento 5 Stelle fa paura il ritorno del grillino girovago dal tour in Sud America, il leader leghista fa spallucce e lo prende pubblicamente in giro. "Lo invidio profondamente - chiosa a Otto e mezzo - si stando lacon la moglie e il figlio".Dibba rappresenta l'ala più di sinistra del Movimento 5 Stelle. È il braccio meno dialogante, capitana i pasdaran di Beppe Grillo e non vede affatto di buon occhio l'alleanza stretta da Di Maio con. In Italia ha lasciato il padre Vittorio che usa Facebook come clava contro l'esecutivo. Ci va sempre giù ...