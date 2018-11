Dg Frosinone | ' Campbell ha qualità | bravi noi a prenderlo'

Frosinone - Ciano : 'Che intesa con Campbell! Mi ispiro a Quagliarella' : Camillo Ciano , esterno offensivo del Frosinone , parla a la Gazzetta dello Sport del suo inizio di stagione, partendo dal rapporto con Joel Campbell : 'Trovo Joel un grande giocatore con cui mi intendo ormai a occhi chiusi, crea sempre la superiorità. L'ultimo gol su ...

Serie A Frosinone - Longo attende il rientro di Campbell : Frosinone - Da ieri il Frosinone è tornato nella sede del ritiro romano del Mancini Park Hotel per preparare la delicata sfida che domenica li vedrà ospitare al l' Empoli . Ancora assenti i quattro ...

DIRETTA/ Frosinone Juventus (risultato live 0-0) streaming video e tv : Campbell spaventa la Juve : DIRETTA Frosinone Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 21:06:00 GMT)

Frosinone - Campbell : 'Possiamo strappare il risultato contro la Juve' : Joel Campbell, attaccante del Frosinone , ha parlato a Rai Sport prima del match contro la Juventus allo stadio Stirpe: 'Sappiamo che è una partita molto difficile, la Juventus è una squadra difficile da affrontare, ma giochiamo in casa. Abbiamo una squadra ...

Serie A Frosinone - Campbell rientra in gruppo : Frosinone - Seduta mattutina di allenamento per il Frosinone . I giallazzurri, al Benito Stirpe, si preparano alla gara in programma per sabato sera, contro la Sampdoria . Il tecnico Moreno Longo ha ...

Serie A Frosinone - lavoro aerobico e possesso palla. Ancora terapie per Campbell : Questa la nota del club giallazzurro: " lavoro aerobico, possessi palla e partitella finale per i giallazzurri che nel pomeriggio hanno lavorato alla 'Città dello Sport' di Ferentino. terapie per ...

Frosinone : terapie per Campbell e Zampano : Lavoro aerobico, possessi palla e partitella finale per i giallazzurri che nel pomeriggio hanno lavorato alla 'Città dello Sport' di Ferentino. terapie per Campbell e Zampano che domani si sottoporrà agli esami strumentali per valutare il problema muscolare alla coscia destra. Assenti i nazionali Pinamonti, Cassata, ...

Frosinone - forte distorsione alla caviglia per Campbell : Rifinitura alla 'Città dello Sport' di Ferentino per i giallazzurri, che questa mattina hanno lavorato in vista del match di domani contro la Lazio. Al termine della seduta si è fermato Joel Campbell a causa di una forte ...

Frosinone : contro Lazio assente Campbell : ANSA, - Frosinone, 1 SET - Tegola sul Frosinone, l'ennesima. contro la Lazio non sarà disponibile l'esterno di attacco Campbell, tra l'altro convocato dalla sua nazionale, il Costarica, a causa di un ...